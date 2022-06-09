https://arabic.sputniknews.com/20220609/محمد-صلاح-يفوز-بجائزة-أفضل-لاعب-في-الدوري-الإنجليزي-1063356309.html

محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي... اللقب الفردي الأهم

محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي... اللقب الفردي الأهم

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين لكرة القدم في إنجلترا، اليوم الخميس، فوز النجم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال موسم 2021- 2022. 09.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-09T18:51+0000

2022-06-09T18:51+0000

2022-06-09T19:24+0000

رياضة

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تعد هذه المرة الثانية التي يحصل فيها لاعب نادي ليفربول على اللقب الفردي الأهم في الدوري الإنجليزي، كما تأتي تتويجا لجهود النجم المصري مع فريقه هذا العام، رغم إخفاقه في إحراز بطولات كبرى مع الريدز أو الفراعنة. بهذا اللقب، يرتفع إجمالي ألقاب صلاح الفردية إلى 59 لقبا منذ انضمامه إلى ليفربول قبل 5 سنوات، بما في ذلك الألقاب الفردية التي حصدها على صعيد المنافسات الدولية في أفريقيا، ووفقا لإحصاءات موقع "في الجول"، لعب صلاح منذ ذلك الوقت 254 مباراة، وسجل 156 هدفا، ونفذ 63 تمريرة حاسمة، وفاز بـ6 بطولات.تفوق المهاجم المصري في سباق الجائزة هذا العام على كل من صانع ألعاب مانشستر سيتي كيفين دي بروين ونجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو ومهاجم توتنهام هاري كين وصانع ألعابه هيونغ مين سون، وأيضا تغلب على منافسيه في ليفربول ساديو ماني وفيرجيل فان ديك.سجل صلاح 23 هدفا في الدوري الإنجليزي وساهم في 13 تمريرة حاسمة، وكان ذلك كافيا بالنسبة له كي يحصد الحذاء الذهبي في الدوري الممتاز بالمشاركة مع سون، إلى جانب لقب صانع ألعاب الموسم.في حين ساعدت جهود صلاح، في فوز ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية، خسر الريدز لقب الدوري بفارق نقطة واحدة لصالح السيتي في الدقائق الأخيرة من المنافسة، كما فاز عليهم ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا وحرمهم من اللقب السابع للبطولة.موسم صلاح كان مليئا بالخيبات الأخرى أيضا، حيث خسر منتخب الفراعنة نهائي بطولة الأمم الأفريقية بركلات الترجيح أمام منتخب السنغال، وهو نفس الفريق الذي هزم المصريين مرة أخرى وبركلات الترجيح أيضا بعد أقل من شهرين، ليحرمهم من التأهل إلى نهائيات كأس العالم.ومع ذلك، كأن الأداء المبهر لصلاح في هذا الموسم الاستثنائي مقنعا بما يكفي لحصد الألقاب، فإلى جانب الجوائز السالف الإشارة إليها، حصل النجم المصري على لقب أفضل لاعب من اتحاد كتاب كرة القدم في انجلترا، ومن المشجعين، ومن نادي ليفربول، كما حاز هدفه أمام مانشستر سيتي خلال الدور الأول من بطولة الدوري على لقب "الأفضل" أيضا.

https://arabic.sputniknews.com/20220602/محمد-صلاح-يوجه-رسالة-للمشجعين-عن-خسارة-دوري-أبطال-أوروبا-1062996164.html

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رياضة