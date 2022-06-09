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https://arabic.sputniknews.com/20220609/مركز-المصالحة-الروسي-يرصد-12-حالة-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-إدلب-بسوريا-1063364968.html
مركز المصالحة الروسي يرصد 12 حالة قصف من قبل إرهابيي "النصرة" في إدلب بسوريا
مركز المصالحة الروسي يرصد 12 حالة قصف من قبل إرهابيي "النصرة" في إدلب بسوريا
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، رصد 12 حالة قصف من قبل مسلحي "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا) في منطقة إدلب لخفض التصعيد في شمال سوريا. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T21:44+0000
2022-06-09T21:44+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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موسكو، - سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ جورافلوف، في بيان الخميس، إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 12 حالة قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
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روسيا, أخبار سوريا اليوم

مركز المصالحة الروسي يرصد 12 حالة قصف من قبل إرهابيي "النصرة" في إدلب بسوريا

21:44 GMT 09.06.2022
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سيارات الشرطة العسكرية الروسية في شمال سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© Sputnik . Mikhail Alaeddin
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، رصد 12 حالة قصف من قبل مسلحي "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا) في منطقة إدلب لخفض التصعيد في شمال سوريا.
موسكو، - سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ جورافلوف، في بيان الخميس، إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 12 حالة قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".
وأوضح أنه تم تسجيل 5 عمليات قصف في محافظة حلب، وأربعة في محافظة إدلب وثلاثة في محافظة اللاذقية.
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
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