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https://arabic.sputniknews.com/20220609/مساعد-الرئيس-الشيشاني-القوات-الأوكرانية-لغمت-مصنعا-في-سيفيرودونيتسك-بداخله-مدنيون-1063316934.html
مساعد الرئيس الشيشاني: القوات الأوكرانية لغمت مصنعا في سيفيرودونيتسك بداخله مدنيون
مساعد الرئيس الشيشاني: القوات الأوكرانية لغمت مصنعا في سيفيرودونيتسك بداخله مدنيون
أفاد مساعد رئيس الشيشان للشؤون الأمنية، أبتي علاء الدينوف، بأن القوات الأوكرانية لغمت أراضي مصنع "آزوت" في مدينة سيفيرودونيتسك، حيث يتواجد في داخله حوالي 300... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T08:15+0000
2022-06-09T08:15+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال علاء الدينوف لوكالة "سبوتنيك": "لدينا معلومات تفيد أنه على أراضي مصنع أزوت يوجد حوالي ثلاثمائة مدني قادتهم القوات الأوكرانية إلى الأقبية ثم قامت بتلغيم كل شيء".وأوضح علاء الدينوف، أنه لا يمكن للناس مغادرة أراضي المصنع حيث يستخدمون كدروع بشرية، لذلك يجب تحريره وبضربات محدودة حتى لا يتعرض هؤلاء للخطر".وقال في هذا الصدد، يجب أن نقوم بعملنا من أجل تحرير أراضي المصنع بعناية ودقة.وكان الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، أعلن أن المعلومات التي أدلى بها أحد الأسرى الأوكرانيين تفيد بأن الجيش الأوكراني دفع بـ300 مدني نحو المنطقة الصناعية في مدينة سيفيرودونيتسك.تأتي هذه التصريحات تزامنا مع مواصلة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأت في 24 شباط/ فبراير، لحماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ولاجتثاث النازية الجديدة ومنع عسكرة أوكرانيا وإلزامها بالحياد.
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مساعد الرئيس الشيشاني: القوات الأوكرانية لغمت مصنعا في سيفيرودونيتسك بداخله مدنيون

08:15 GMT 09.06.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورخبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022
خبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أفاد مساعد رئيس الشيشان للشؤون الأمنية، أبتي علاء الدينوف، بأن القوات الأوكرانية لغمت أراضي مصنع "آزوت" في مدينة سيفيرودونيتسك، حيث يتواجد في داخله حوالي 300 مدني.
وقال علاء الدينوف لوكالة "سبوتنيك": "لدينا معلومات تفيد أنه على أراضي مصنع أزوت يوجد حوالي ثلاثمائة مدني قادتهم القوات الأوكرانية إلى الأقبية ثم قامت بتلغيم كل شيء".

وأوضح علاء الدينوف، أنه لا يمكن للناس مغادرة أراضي المصنع حيث يستخدمون كدروع بشرية، لذلك يجب تحريره وبضربات محدودة حتى لا يتعرض هؤلاء للخطر".

وقال في هذا الصدد، يجب أن نقوم بعملنا من أجل تحرير أراضي المصنع بعناية ودقة.

وكان الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، أعلن أن المعلومات التي أدلى بها أحد الأسرى الأوكرانيين تفيد بأن الجيش الأوكراني دفع بـ300 مدني نحو المنطقة الصناعية في مدينة سيفيرودونيتسك.
تأتي هذه التصريحات تزامنا مع مواصلة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأت في 24 شباط/ فبراير، لحماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ولاجتثاث النازية الجديدة ومنع عسكرة أوكرانيا وإلزامها بالحياد.
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