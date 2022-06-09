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مصر... حقيقة احتواء البطيخ على مواد مسرطنة
مصر... حقيقة احتواء البطيخ على مواد مسرطنة
كشف الدكتور سليمان عمران، رئيس برنامج البطيخ بمعهد البحوث الزراعية في مصر، حقيقة احتواء البطيخ على مواد مسرطنة. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T15:51+0000
2022-06-09T15:51+0000
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وجاءت تصريحات رئيس برنامج البطيخ بالمعهد، عبر فضائية "الحدث اليوم" المصرية، بعد انتشار أنباء، زعمت بتسبب البطيخ بحالات تسمم غذائي، واحتوائه على مواد مسرطنة.وصرح عمران بأن "البطيخ في مصر آمن ورائع والأصناف الجديدة والإنتاج عالي من حيث الطعم واللون ومحدش اشتكى من حاجة"، موجها رسالة طمأنة للمواطنين.وقال عمران إن "ظهور علامات بيضاء على البطيخة من الداخل دليل على عدم نضجها بشكل كاف، والبطيخ ليس من الفواكه المسرطنة ولم يعد أي مزارعين يقومون باستخدام مبيدات مسرطنة، خاصة أن هذه المبيدات لم تعد منتشرة وموجودة في مصر".
https://arabic.sputniknews.com/20210911/خبير-تغذية-يحذر-من-الأماكن-السامو-في-البطيخ-1050112977.html
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مصر... حقيقة احتواء البطيخ على مواد مسرطنة

15:51 GMT 09.06.2022
© Photo / pixabay - stevepbثمار البطيخ مقطعة بالسكين
ثمار البطيخ مقطعة بالسكين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© Photo / pixabay - stevepb
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كشف الدكتور سليمان عمران، رئيس برنامج البطيخ بمعهد البحوث الزراعية في مصر، حقيقة احتواء البطيخ على مواد مسرطنة.
وجاءت تصريحات رئيس برنامج البطيخ بالمعهد، عبر فضائية "الحدث اليوم" المصرية، بعد انتشار أنباء، زعمت بتسبب البطيخ بحالات تسمم غذائي، واحتوائه على مواد مسرطنة.
البطيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2021
خبير تغذية يحذر من الأماكن السامة في البطيخ
11 سبتمبر 2021, 11:37 GMT
وصرح عمران بأن "البطيخ في مصر آمن ورائع والأصناف الجديدة والإنتاج عالي من حيث الطعم واللون ومحدش اشتكى من حاجة"، موجها رسالة طمأنة للمواطنين.
وقال عمران إن "ظهور علامات بيضاء على البطيخة من الداخل دليل على عدم نضجها بشكل كاف، والبطيخ ليس من الفواكه المسرطنة ولم يعد أي مزارعين يقومون باستخدام مبيدات مسرطنة، خاصة أن هذه المبيدات لم تعد منتشرة وموجودة في مصر".
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