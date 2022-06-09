https://arabic.sputniknews.com/20220609/مصر-حقيقة-احتواء-البطيخ-على-مواد-مسرطنة-1063348691.html

مصر... حقيقة احتواء البطيخ على مواد مسرطنة

مصر... حقيقة احتواء البطيخ على مواد مسرطنة

كشف الدكتور سليمان عمران، رئيس برنامج البطيخ بمعهد البحوث الزراعية في مصر، حقيقة احتواء البطيخ على مواد مسرطنة. 09.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-09T15:51+0000

2022-06-09T15:51+0000

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مصر

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وجاءت تصريحات رئيس برنامج البطيخ بالمعهد، عبر فضائية "الحدث اليوم" المصرية، بعد انتشار أنباء، زعمت بتسبب البطيخ بحالات تسمم غذائي، واحتوائه على مواد مسرطنة.وصرح عمران بأن "البطيخ في مصر آمن ورائع والأصناف الجديدة والإنتاج عالي من حيث الطعم واللون ومحدش اشتكى من حاجة"، موجها رسالة طمأنة للمواطنين.وقال عمران إن "ظهور علامات بيضاء على البطيخة من الداخل دليل على عدم نضجها بشكل كاف، والبطيخ ليس من الفواكه المسرطنة ولم يعد أي مزارعين يقومون باستخدام مبيدات مسرطنة، خاصة أن هذه المبيدات لم تعد منتشرة وموجودة في مصر".

https://arabic.sputniknews.com/20210911/خبير-تغذية-يحذر-من-الأماكن-السامو-في-البطيخ-1050112977.html

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