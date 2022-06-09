https://arabic.sputniknews.com/20220609/مقتل-طالب-مدرسة-ورجل-برصاص-الجيش-الأمريكي-وأعوانه-شرقي-سورياصور-1063338573.html

مقتل طالب مدرسة ورجل برصاص الجيش الأمريكي وأعوانه شرقي سوريا...صور

مقتل طالب مدرسة ورجل برصاص الجيش الأمريكي وأعوانه شرقي سوريا...صور

قتل فتى صغير في ريف الرقة الشرقي أثناء عودته من تقديم امتحانات الشهادة الإعدادية برصاص المسلحين الموالين للجيش الأمريكي، كما قتل رجل في عملية إنزال جوي جديدة... 09.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-09T13:38+0000

2022-06-09T13:38+0000

2022-06-09T13:38+0000

العالم العربي

تقارير سبوتنيك

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية بريف الرقة، إن الفتى "محمد فاتح العكلة" استشهد برصاص مسلحي تنظيم"قسد" الموالي للجيش الأمريكي في قرية "الشنان"، قرب ضفة نهر الفرات والتي تضم معبراً يفصل مناطق سيطرة الدولة السورية عن مناطق سيطرة "قسد" في محافظة الرقة، اليوم الخميس 9 حزيران/ يونيو، في حين أصيب زميله بجروح.وأشارت المصادر إلى أن الفتى طالب في المرحلة الاعدادية وكان يؤدي امتحانات الشهادة ضمن المراكز الامتحانية بمناطق سيطرة الدولة السورية في ريف الرقة المحرر ،وأثناء عودته إلى منزل ذويه بريف المحافظة الشمالي تعرض لاطلاق رصاص مباشر مع مجموعة من زملائه ما أدى لاستشهاده وأصيب زميله بجروح.وأضافت المصادر، إلى أن قرية شنان والقرى المحيطة بها تشهد حالة من التوتر والغضب العشائري بسبب الحادثة ضد مسلحي تنظيم"قسد"، متهمينهم بأنهم تقصدوا إطلاق الرصاص لمنع الطلاب عن الذهاب إلى المدارس الحكومية، حيث قامت الأخيرة باستقدام تعزيزات عسكرية إلى المنطقة خوفا من ردة فعل أبناء القبائل العربية.وفي ريف الحسكة قتل شخص، خلال عملية إنزال جوي نفذتها مروحيات الجيش الأمريكي استهدفت منزلاً في قرية (العطالة) التابعة لمدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة.وقالت مصادر محلية بريف الحسكة لمراسل "سبوتنيك " شرقي سوريا، إن قوة عسكرية مما يسمى قوات "التحالف الدولي" المزعوم مدعومة بالطيران المروحي بقيادة الجيش الأمريكي، نفذت عملية إنزال جوي فجر اليوم الخميس 9 حزيران / يونيو، استهدفت خلالها منزل المدعو "حامد الناصر" في قرية العطالة في منطقة الشدادي النفطية جنوبي الحسكة.وأضافت المصادر، إن قوات "التحالف الامريكي "قامت بتصفية "الناصر" أثناء اقتحامها منزله، بعد أن فرضت على الأهالي عبر مكبرات الصوت حظر تجوال وطلبت منهم عدم الخروج من المنازل.وأشارت المصادر إلى أن "الناصر" يعمل في صيدلية زراعية وهو إمام مسجد في المنطقة، وقد اعتقل لمدة عام ونصف العام في سجون "قسد" وأفرج عنه في فترة سابقة.وينفذ الطيران الأمريكي بشكل مستمر بدعم من مسلحي "قسد" عمليات أمنية ضد أبناء القبائل العربية بحجة محاربة خلايا تتبع لتنظيم "داعش" شمال شرق سوريا.وتشهد مناطق وأرياف شرقي سوريا ( دير الزور والرقة و الحسكة ( تزايداً كبيراً في حالة الرفض الشعبي و العشائري لممارسات الجيش الأمريكي و"قسد" التي تتركز على اعتقال المدنيين وزج الشبان في معسكرات "التجنيد الإجباري" وسرقة الثروات الباطنية للشعب السوري.

https://arabic.sputniknews.com/20220609/دخول-محطة-تحويل-الرستن-الكهربائية-الخدمة-في-سوريا------1063335781.html

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