https://arabic.sputniknews.com/20220609/مقتل-فلسطيني-وإصابة-5-آخرين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-شمال-الخليل-1063331904.html
مقتل فلسطيني وإصابة 5 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الخليل
مقتل فلسطيني وإصابة 5 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الخليل
لقي شاب فلسطيني مصرعه، مساء اليوم الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T11:52+0000
2022-06-09T11:52+0000
2022-06-09T11:52+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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رام الله- سبوتنيك. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ظهر اليوم، مقتل الشاب محمود فايز أبو عيهور (27 عامًا) متأثراً بإصابته الحرجة برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في بلدة حلحول شمال الخليل.وجاء في بيان مقتضب لوزارة الصحة وصل لوكالة "سبوتنيك": "أن الشهيد أبو عيهور أصيب برصاصة اخترقت بطنه والحجاب الحاجز والشريان الأورطي ولم تنجح جميع محاولات الطواقم الطبية في إنقاذ حياته".يذكر أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي بلدة حلحول، حيث أطلق جنود الجيش الإسرائيلي الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المدمع صوب أهالي البلدة.أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 13 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، الليلة الماضية، في إطار عملية "كاسر الأمواج".وقال في بيان نشره على حسابه في موقع تويتر، صباح اليوم الاثنين: "في إطار عملية كاسر الأمواج، اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (شاباك) و(شرطة) حرس الليلة 13 مطلوبا في أنحاء الضفة الغربية".وأضاف أن عملية اعتقال مطلوبين شملت عددا من المراكز في الضفة الغربية بما في ذلك كفر قليل ورأس عطية، لافتا إلى أنه "أثناء عملية القوات في قرية العمري، تم إلقاء القبض على مطلوب للاشتباه بضلوعه في نشاط إرهابي".وتابع الجيش الإسرائيلي في بيانه: "في الوقت نفسه، عملت القوات في مدينة الخليل واعتقلت أربعة مطلوبين للاشتباه بضلوعهم في أعمال إرهابية".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
مقتل فلسطيني وإصابة 5 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الخليل
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لقي شاب فلسطيني مصرعه، مساء اليوم الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية.
رام الله- سبوتنيك
. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ظهر اليوم، مقتل الشاب محمود فايز أبو عيهور (27 عامًا) متأثراً بإصابته الحرجة برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في بلدة حلحول شمال الخليل.
وجاء في بيان مقتضب لوزارة الصحة وصل لوكالة "سبوتنيك": "أن الشهيد أبو عيهور أصيب برصاصة اخترقت بطنه والحجاب الحاجز والشريان الأورطي ولم تنجح جميع محاولات الطواقم الطبية في إنقاذ حياته".
وأضافت الوزارة: "أسفرت المواجهات مع الاحتلال في بلدة حلول عن 3 إصابات بالرصاص الحي إضافة إلى إصابتين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط ونقلت جميعها إلى مستشفى الأهلي".
يذكر أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي بلدة حلحول، حيث أطلق جنود الجيش الإسرائيلي الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المدمع صوب أهالي البلدة.
أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 13 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، الليلة الماضية، في إطار عملية "كاسر الأمواج".
وقال في بيان نشره على حسابه في موقع تويتر، صباح اليوم الاثنين: "في إطار عملية كاسر الأمواج، اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (شاباك) و(شرطة) حرس الليلة 13 مطلوبا في أنحاء الضفة الغربية".
وأضاف أن عملية اعتقال مطلوبين
شملت عددا من المراكز في الضفة الغربية بما في ذلك كفر قليل ورأس عطية، لافتا إلى أنه "أثناء عملية القوات في قرية العمري، تم إلقاء القبض على مطلوب للاشتباه بضلوعه في نشاط إرهابي".
وتابع الجيش الإسرائيلي في بيانه: "في الوقت نفسه، عملت القوات في مدينة الخليل واعتقلت أربعة مطلوبين للاشتباه بضلوعهم في أعمال إرهابية".