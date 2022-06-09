عربي
السيسي: لا بديل عن التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة
https://arabic.sputniknews.com/20220609/مقتل-فلسطيني-وإصابة-5-آخرين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-شمال-الخليل-1063331904.html
مقتل فلسطيني وإصابة 5 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الخليل
مقتل فلسطيني وإصابة 5 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الخليل
لقي شاب فلسطيني مصرعه، مساء اليوم الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T11:52+0000
2022-06-09T11:52+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103226/75/1032267567_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_dc1d2cfc4b13ec39ab128710f37fc242.jpg
رام الله- سبوتنيك. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ظهر اليوم، مقتل الشاب محمود فايز أبو عيهور (27 عامًا) متأثراً بإصابته الحرجة برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في بلدة حلحول شمال الخليل.وجاء في بيان مقتضب لوزارة الصحة وصل لوكالة "سبوتنيك": "أن الشهيد أبو عيهور أصيب برصاصة اخترقت بطنه والحجاب الحاجز والشريان الأورطي ولم تنجح جميع محاولات الطواقم الطبية في إنقاذ حياته".يذكر أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي بلدة حلحول، حيث أطلق جنود الجيش الإسرائيلي الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المدمع صوب أهالي البلدة.أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 13 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، الليلة الماضية، في إطار عملية "كاسر الأمواج".وقال في بيان نشره على حسابه في موقع تويتر، صباح اليوم الاثنين: "في إطار عملية كاسر الأمواج، اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (شاباك) و(شرطة) حرس الليلة 13 مطلوبا في أنحاء الضفة الغربية".وأضاف أن عملية اعتقال مطلوبين شملت عددا من المراكز في الضفة الغربية بما في ذلك كفر قليل ورأس عطية، لافتا إلى أنه "أثناء عملية القوات في قرية العمري، تم إلقاء القبض على مطلوب للاشتباه بضلوعه في نشاط إرهابي".وتابع الجيش الإسرائيلي في بيانه: "في الوقت نفسه، عملت القوات في مدينة الخليل واعتقلت أربعة مطلوبين للاشتباه بضلوعهم في أعمال إرهابية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103226/75/1032267567_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_cc636702993fe230dbf46ca2c0329d26.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

مقتل فلسطيني وإصابة 5 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الخليل

11:52 GMT 09.06.2022
© AFP 2022 / Said Khatibشاب فلسطيني يحمل العلم الفلسطيني، مرتديا زي "ارجل الوطواط"، خلال فعاليات "مسيرات العودة" في شرق خانيونس، على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، 9 مايو/ أيار 2018
شاب فلسطيني يحمل العلم الفلسطيني، مرتديا زي ارجل الوطواط، خلال فعاليات مسيرات العودة في شرق خانيونس، على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، 9 مايو/ أيار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© AFP 2022 / Said Khatib
تابعنا عبرTelegram
لقي شاب فلسطيني مصرعه، مساء اليوم الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية.
رام الله- سبوتنيك. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ظهر اليوم، مقتل الشاب محمود فايز أبو عيهور (27 عامًا) متأثراً بإصابته الحرجة برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في بلدة حلحول شمال الخليل.
وجاء في بيان مقتضب لوزارة الصحة وصل لوكالة "سبوتنيك": "أن الشهيد أبو عيهور أصيب برصاصة اخترقت بطنه والحجاب الحاجز والشريان الأورطي ولم تنجح جميع محاولات الطواقم الطبية في إنقاذ حياته".
وأضافت الوزارة: "أسفرت المواجهات مع الاحتلال في بلدة حلول عن 3 إصابات بالرصاص الحي إضافة إلى إصابتين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط ونقلت جميعها إلى مستشفى الأهلي".
يذكر أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي بلدة حلحول، حيث أطلق جنود الجيش الإسرائيلي الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المدمع صوب أهالي البلدة.
أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 13 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، الليلة الماضية، في إطار عملية "كاسر الأمواج".
وقال في بيان نشره على حسابه في موقع تويتر، صباح اليوم الاثنين: "في إطار عملية كاسر الأمواج، اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (شاباك) و(شرطة) حرس الليلة 13 مطلوبا في أنحاء الضفة الغربية".
وأضاف أن عملية اعتقال مطلوبين شملت عددا من المراكز في الضفة الغربية بما في ذلك كفر قليل ورأس عطية، لافتا إلى أنه "أثناء عملية القوات في قرية العمري، تم إلقاء القبض على مطلوب للاشتباه بضلوعه في نشاط إرهابي".
وتابع الجيش الإسرائيلي في بيانه: "في الوقت نفسه، عملت القوات في مدينة الخليل واعتقلت أربعة مطلوبين للاشتباه بضلوعهم في أعمال إرهابية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Автобус с буквой Z на дороге в Херсонской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала