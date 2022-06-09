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مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات إثر اندلاع حريق في كوريا الجنوبية
مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات إثر اندلاع حريق في كوريا الجنوبية
لقي 7 أشخاص مصرعهم إثر اندلاع حريق في مبنى إداري في مدينة دايغو بكوريا الجنوبية، بينما أصيب العشرات. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T07:54+0000
2022-06-09T07:54+0000
العالم
كوريا الجنوبية
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واندلع الحريق في مبنى إداري بالقرب من محكمة المدينة، اليوم الخميس، ووصلت حصيلة المصابين إلى 46 مصابا.وتقع مدينة دايغو، على بعد نحو 300 كيلومتر من العاصمة سيئول بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق في 20 دقيقة.ولفتت الوكالة إلى أنه تم إجلاء عشرات الأشخاص من المبنى بصورة ساهمت في تقليل حجم الخسائر البشرية.وشاركت في إطفاء الحريق نحو 50 سيارة إطفاء إضافة إلى نحو 160 فردا من رجال الإطفاء، بينما تم فتح تحقيق للتعرف على ملابسات الحادث.
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العالم, كوريا الجنوبية

مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات إثر اندلاع حريق في كوريا الجنوبية

07:54 GMT 09.06.2022
© AP Photo / Lee Jin-manالشرطة في كوريا الجنوبية
الشرطة في كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
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لقي 7 أشخاص مصرعهم إثر اندلاع حريق في مبنى إداري في مدينة دايغو بكوريا الجنوبية، بينما أصيب العشرات.
واندلع الحريق في مبنى إداري بالقرب من محكمة المدينة، اليوم الخميس، ووصلت حصيلة المصابين إلى 46 مصابا.
وتقع مدينة دايغو، على بعد نحو 300 كيلومتر من العاصمة سيئول بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق في 20 دقيقة.
ولفتت الوكالة إلى أنه تم إجلاء عشرات الأشخاص من المبنى بصورة ساهمت في تقليل حجم الخسائر البشرية.
وشاركت في إطفاء الحريق نحو 50 سيارة إطفاء إضافة إلى نحو 160 فردا من رجال الإطفاء، بينما تم فتح تحقيق للتعرف على ملابسات الحادث.
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