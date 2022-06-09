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ملاحظات مكتوبة عن جوني ديب وأمبر هيرد للبيع بـ 15 ألف دولار
ملاحظات مكتوبة عن جوني ديب وأمبر هيرد للبيع بـ 15 ألف دولار
قام أحد الأشخاص بعرض ملاحظات مكتوبة سجلها من داخل قاعة المحكمة خلال النظر في قضية الممثلة الأمريكية جوني ديب وزوجته السابقة أمبر هيرد وعرضها للبيع على الإنترنت... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T13:26+0000
2022-06-09T13:26+0000
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
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تضمنت الملاحظات المكتوبة أشياء لم يتم ملاحظتها عبر الكاميرات بما فيها رد فعل المحلفين خلال النظر في القضية، حسبما ذكر موقع "تي إم زي" المتخصص في متابعة أخبار المشاهير، أمس الأربعاء.وقال الموقع: "إن الرجل عرض تلك الملاحظات المكتوبة للبيع عبر الإنترنت ووصل سعرها إلى 14 ألفا و969 دولارا، مشيرا إلى أنها تمثل اختيارا جيدا لأي شخص يريد متابعة قضية الخلاف بين جوني ديب وزوجته السابقة الممثلة الأمريكية أمبر هيرد.ولفت الموقع، إلى أن صاحب تلك الملاحظات قرر التبرع بقيمتها إلى أحد مستشفيات الأطفال .وكسب الممثل الأمريكي جوني ديب دعوى قضائية رفعها ضد أمبر هيرد، بسبب ما قال، إنه تشويه للسمعة مارسته زوجته السابقة على مدى سنوات.وأصدرت المحكمة حكما لصالحه في الأول من يونيو/ حزيران الجاري، يقضي بتعويضه 15 مليون دولار من هيرد، التي حصلت على حكم منفصل يقضي بتعويضها بمليوني دولار تعويض.
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منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية

ملاحظات مكتوبة عن جوني ديب وأمبر هيرد للبيع بـ 15 ألف دولار

13:26 GMT 09.06.2022
© Twitter.comأمبر هيرد
أمبر هيرد - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© Twitter.com
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قام أحد الأشخاص بعرض ملاحظات مكتوبة سجلها من داخل قاعة المحكمة خلال النظر في قضية الممثلة الأمريكية جوني ديب وزوجته السابقة أمبر هيرد وعرضها للبيع على الإنترنت بنحو 15 ألف دولار.
تضمنت الملاحظات المكتوبة أشياء لم يتم ملاحظتها عبر الكاميرات بما فيها رد فعل المحلفين خلال النظر في القضية، حسبما ذكر موقع "تي إم زي" المتخصص في متابعة أخبار المشاهير، أمس الأربعاء.
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وقال الموقع: "إن الرجل عرض تلك الملاحظات المكتوبة للبيع عبر الإنترنت ووصل سعرها إلى 14 ألفا و969 دولارا، مشيرا إلى أنها تمثل اختيارا جيدا لأي شخص يريد متابعة قضية الخلاف بين جوني ديب وزوجته السابقة الممثلة الأمريكية أمبر هيرد.
ولفت الموقع، إلى أن صاحب تلك الملاحظات قرر التبرع بقيمتها إلى أحد مستشفيات الأطفال .
وكسب الممثل الأمريكي جوني ديب دعوى قضائية رفعها ضد أمبر هيرد، بسبب ما قال، إنه تشويه للسمعة مارسته زوجته السابقة على مدى سنوات.
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وأصدرت المحكمة حكما لصالحه في الأول من يونيو/ حزيران الجاري، يقضي بتعويضه 15 مليون دولار من هيرد، التي حصلت على حكم منفصل يقضي بتعويضها بمليوني دولار تعويض.
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