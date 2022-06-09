https://arabic.sputniknews.com/20220609/ممثل-سوريا-لدى-وكالة-الطاقة-الذرية-دمشق-مستمرة-بالتنسيق-واحترام-القوانين-الدولية-1063337178.html

ممثل سوريا لدى وكالة الطاقة الذرية: دمشق مستمرة بالتنسيق واحترام القوانين الدولية

ممثل سوريا لدى وكالة الطاقة الذرية: دمشق مستمرة بالتنسيق واحترام القوانين الدولية

أكد المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، السفير حسن خضور، أن تعاون سوريا مع الوكالة الدولية لم يتوقف أبداً،... 09.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-09T13:23+0000

2022-06-09T13:23+0000

2022-06-09T13:23+0000

العالم العربي

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ونقلت وكالة "سانا" البيان الذي ألقاه السفير السوري خضور خلال أعمال دورة مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن "سوريا قدمت في إطار تعاونها أقصى درجات المرونة والجدية لتسوية بعض المسائل العالقة فيما يخص طبيعة الموقع الذي دمره العدوان الإسرائيلي في دير الزور، حيث سمحت في حزيران (يونيو) 2008 لمفتشي الوكالة بزيارة الموقع والتحرك بكل حرية في محيطه وجمع العينات البيئية منه".وأضاف خضور قائلا إن "سوريا أجابت عن جميع الاستفسارات التي طرحوها والتي توجت بالاتفاق مع الوكالة على خطة عمل تم التوصل إليها خلال الاجتماع الذي عقد في دمشق في تشرين الأول 2011 مع نائب المدير العام لشؤون الضمانات في الوكالة آنذاك وهذه الخطة لا تزال موجودة حتى الآن إلا أن مسار التشويش الذي دأبت عليه بعض الدول الأعضاء المعروفة أعاق تنفيذ هذا المسعى". وأكد خضور أن سوريا كانت وستبقى ملتزمة بالتعاون الكامل والبناء مع الوكالة وفقاً لالتزاماتها بموجب معاهدة عدم الانتشار واتفاقية الضمانات الشاملة الموقعة مع الوكالة.وشدد خضور أن "سلوك إسرائيل العدواني في المنطقة وبقاءها بما تمتلكه من قدرات نووية خارج إطار معاهدة عدم الانتشار واتفاق ضمانات شاملة مع الوكالة يمثل خطراً جسيماً على نظام عدم الانتشار".وأوضح خضور أن رفض إسرائيل جميع المبادرات الداعية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط يجعلها تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.من جهة ثانية، لفت خضور في بيانه إلى إن "الاستنتاج الترجيحي الذي قدمته الأمانة لمجلس المحافظين في يونيو 2011 لا يتسق مع الأساليب الفنية والعلمية لعمل الوكالة الدولية فقد بنت هذا الاستنتاج على معلومات تم جمعها من مصادر مفتوحة بعد أن جرت فبركتها من قبل دوائر استخباراتية معروفة وقدمته بشكل غير حاسم ودون أدلة مادية".

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العالم العربي