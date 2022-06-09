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https://arabic.sputniknews.com/20220609/منتخب-إثيوبيا-يكتفي-بهدفين-مع-الرأفة-في-مباراة-غاب-عنها-لاعبو-مصر-1063355470.html
منتخب إثيوبيا يكتفي بهدفين مع الرأفة في مباراة غاب عنها لاعبو مصر
منتخب إثيوبيا يكتفي بهدفين مع الرأفة في مباراة غاب عنها لاعبو مصر
قدم منتخب مصر واحدة من أسوأ مبارياته على مدار تاريخه أمام نظيره الإثيوبي والتي أقيمت، اليوم الخميسن على ملعب "بينغو" في مالاوي ضمن الجولة الثانية من المجموعة... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T18:39+0000
2022-06-09T18:44+0000
منتخب مصر الوطني
رياضة
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وخسر منتخب مصر أمام مضيفه منتخب إثيوبيا وذلك للمرة الأولى منذ عام 1989، بنتيجة (2-0).سجل هدفي إثيوبيا كل من داوا هوتيسا في الدقيقة 21 وشميلس بيكلي في الدقيقة 40.وتوقف رصيد منتخب مصر عند 3 نقاط حصدها من الفوز على غينيا في القاهرة ضمن الجولة الأولى يوم الأحد الماضي، ليحتل المركز الأخير في المجموعة الرابعة بفارق الأهداف. وذلك رغم تساوي منتخبات المجموعة الأربعة في الرصيد بنهاية الجولة الثانية، بعد فوز غينيا القاتل بهدف على مالاوي ضمن نفس المجموعة اليوم.وارتقى منتخب إثيوبيا لصدارة المجموعة بفارق الأهداف، فيما جاء منتخبا مالاوي وغينيا في المركزين الثاني والثالث.ويتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني من المجموعة مباشرة إلى النهائيات التي ستقام في كوت ديفوار.
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منتخب مصر الوطني, رياضة

منتخب إثيوبيا يكتفي بهدفين مع الرأفة في مباراة غاب عنها لاعبو مصر

18:39 GMT 09.06.2022 (تم التحديث: 18:44 GMT 09.06.2022)
© AFP 2022 / AHMED HASANجماهير منتخب مصر
جماهير منتخب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© AFP 2022 / AHMED HASAN
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يتبع
قدم منتخب مصر واحدة من أسوأ مبارياته على مدار تاريخه أمام نظيره الإثيوبي والتي أقيمت، اليوم الخميسن على ملعب "بينغو" في مالاوي ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.
وخسر منتخب مصر أمام مضيفه منتخب إثيوبيا وذلك للمرة الأولى منذ عام 1989، بنتيجة (2-0).
سجل هدفي إثيوبيا كل من داوا هوتيسا في الدقيقة 21 وشميلس بيكلي في الدقيقة 40.
وتوقف رصيد منتخب مصر عند 3 نقاط حصدها من الفوز على غينيا في القاهرة ضمن الجولة الأولى يوم الأحد الماضي، ليحتل المركز الأخير في المجموعة الرابعة بفارق الأهداف.
وذلك رغم تساوي منتخبات المجموعة الأربعة في الرصيد بنهاية الجولة الثانية، بعد فوز غينيا القاتل بهدف على مالاوي ضمن نفس المجموعة اليوم.
وارتقى منتخب إثيوبيا لصدارة المجموعة بفارق الأهداف، فيما جاء منتخبا مالاوي وغينيا في المركزين الثاني والثالث.
ويتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني من المجموعة مباشرة إلى النهائيات التي ستقام في كوت ديفوار.
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