https://arabic.sputniknews.com/20220609/منطقة-خيرسون-تجري-استفتاء-على-الانضمام-لروسيا-هذا-العام-1063309272.html
منطقة خيرسون تجري استفتاء على الانضمام لروسيا هذا العام
منطقة خيرسون تجري استفتاء على الانضمام لروسيا هذا العام
قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية الإقليمية بمنطقة خيرسون إنه من المقرر إجراء استفتاء في المنطقة بشأن أن تصبح جزءا من روسيا هذا العام. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T01:20+0000
2022-06-09T01:20+0000
2022-06-09T01:20+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال ستريموسوف لـ"سبوتنيك": "من المقرر إجراء الاستفتاء هذا العام، لقد تم اتخاذ القرار بشأن هذه المسألة".وأضاف: "لكن اليوم هذه ليست أولوية، الأولوية هي زيادة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، التي تعتمد عليها رفاهية السكان ونوعية حياتهم".وتابع: "سنفعل كل ما هو ضروري لضمان عدم مواجهة سكان منطقة خيرسون لأي صعوبات، وأن حياتهم مريحة".وفي وقت سابق، قال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة زابوريجيه، إنه سيتم إجراء استفتاء حول دخول المنطقة إلى روسيا هذا العام، وبدأت الاستعدادات له وستستغرق عدة أشهر.يشار إلى أنَّ منطقة خيرسون وجزء من منطقة زابوريجيه دخلت تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.وأعلنت سلطات المناطق عن خطط لتصبح الأراضي جزءا من روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220607/سلطات-خيرسون-وقوع-انفجار-داخل-مقهى-قد-يكون-نتيجة-عبوة-ناسفة-1063216593.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
منطقة خيرسون تجري استفتاء على الانضمام لروسيا هذا العام
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قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية الإقليمية بمنطقة خيرسون إنه من المقرر إجراء استفتاء في المنطقة بشأن أن تصبح جزءا من روسيا هذا العام.
سيمفيروبول - سبوتنيك
. وقال ستريموسوف لـ"سبوتنيك": "من المقرر إجراء الاستفتاء هذا العام، لقد تم اتخاذ القرار بشأن هذه المسألة".
وأضاف: "لكن اليوم هذه ليست أولوية، الأولوية هي زيادة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، التي تعتمد عليها رفاهية السكان ونوعية حياتهم".
وتابع: "سنفعل كل ما هو ضروري لضمان عدم مواجهة سكان منطقة خيرسون لأي صعوبات، وأن حياتهم مريحة".
وفي وقت سابق، قال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة زابوريجيه، إنه سيتم إجراء استفتاء حول دخول المنطقة
إلى روسيا هذا العام، وبدأت الاستعدادات له وستستغرق عدة أشهر.
يشار إلى أنَّ منطقة خيرسون وجزء من منطقة زابوريجيه
دخلت تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.
وأعلنت سلطات المناطق عن خطط لتصبح الأراضي جزءا من روسيا.