عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/منطقة-خيرسون-تجري-استفتاء-على-الانضمام-لروسيا-هذا-العام-1063309272.html
منطقة خيرسون تجري استفتاء على الانضمام لروسيا هذا العام
منطقة خيرسون تجري استفتاء على الانضمام لروسيا هذا العام
قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية الإقليمية بمنطقة خيرسون إنه من المقرر إجراء استفتاء في المنطقة بشأن أن تصبح جزءا من روسيا هذا العام. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T01:20+0000
2022-06-09T01:20+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1063206264_0:0:3413:1919_1920x0_80_0_0_3fef195c0d49b865582e2e30319e811f.jpg
سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال ستريموسوف لـ"سبوتنيك": "من المقرر إجراء الاستفتاء هذا العام، لقد تم اتخاذ القرار بشأن هذه المسألة".وأضاف: "لكن اليوم هذه ليست أولوية، الأولوية هي زيادة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، التي تعتمد عليها رفاهية السكان ونوعية حياتهم".وتابع: "سنفعل كل ما هو ضروري لضمان عدم مواجهة سكان منطقة خيرسون لأي صعوبات، وأن حياتهم مريحة".وفي وقت سابق، قال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة زابوريجيه، إنه سيتم إجراء استفتاء حول دخول المنطقة إلى روسيا هذا العام، وبدأت الاستعدادات له وستستغرق عدة أشهر.يشار إلى أنَّ منطقة خيرسون وجزء من منطقة زابوريجيه دخلت تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.وأعلنت سلطات المناطق عن خطط لتصبح الأراضي جزءا من روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220607/سلطات-خيرسون-وقوع-انفجار-داخل-مقهى-قد-يكون-نتيجة-عبوة-ناسفة-1063216593.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1063206264_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_76ed49d836b35628221058a4636b3093.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

منطقة خيرسون تجري استفتاء على الانضمام لروسيا هذا العام

01:20 GMT 09.06.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورمدخل مدينة خيرسون
مدخل مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية الإقليمية بمنطقة خيرسون إنه من المقرر إجراء استفتاء في المنطقة بشأن أن تصبح جزءا من روسيا هذا العام.
سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال ستريموسوف لـ"سبوتنيك": "من المقرر إجراء الاستفتاء هذا العام، لقد تم اتخاذ القرار بشأن هذه المسألة".
كبار السن من السكان المحليين يتحدثون إلى مجموعة من الجنود الروس في خيرسون، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
سلطات خيرسون: وقوع انفجار داخل مقهى قد يكون نتيجة عبوة ناسفة
7 يونيو, 11:59 GMT
وأضاف: "لكن اليوم هذه ليست أولوية، الأولوية هي زيادة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، التي تعتمد عليها رفاهية السكان ونوعية حياتهم".
وتابع: "سنفعل كل ما هو ضروري لضمان عدم مواجهة سكان منطقة خيرسون لأي صعوبات، وأن حياتهم مريحة".
وفي وقت سابق، قال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة زابوريجيه، إنه سيتم إجراء استفتاء حول دخول المنطقة إلى روسيا هذا العام، وبدأت الاستعدادات له وستستغرق عدة أشهر.
يشار إلى أنَّ منطقة خيرسون وجزء من منطقة زابوريجيه دخلت تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.
وأعلنت سلطات المناطق عن خطط لتصبح الأراضي جزءا من روسيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 19:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала