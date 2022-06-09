https://arabic.sputniknews.com/20220609/من-ملاعب-الكرة-إلى-شاشات-التلفزيون-ميسي-يقتحم-عالم-التمثيل-ويضع-بصمته-الأولى-فيه--1063313918.html
من ملاعب الكرة إلى شاشات التلفزيون.. ميسي يقتحم عالم التمثيل ويضع بصمته الأولى فيه
من ملاعب الكرة إلى شاشات التلفزيون.. ميسي يقتحم عالم التمثيل ويضع بصمته الأولى فيه
قرر نجم كرة القدم ليونيل ميسي قبل إنهاء مسيرته الرياضية الرائعة وضع بصمته في مجال آخر وهو مجال التمثيل. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T07:43+0000
2022-06-09T07:43+0000
2022-06-09T07:43+0000
مجتمع
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وقرر البرغوث الأرجنتيني أن يشارك في مسلسل "Los Protectores" الأرجنتيني، الذي تم تصويره في بوينس آيرس وباريس، بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.وسيظهر اللاعب الأرجنيتني في الموسم الثاني من المسلسل، وقد صرح أبطاله أنهم تفاجؤوا بمهاراته التمثيلية وتصرفاته المتواضعة خارج الملعب وقال أحدهم: "لقد فاجأنا جميعًا حقًا ليس فقط بمعاملته الإنسانية، ولكن أيضًا بقدرته التمثيلية.. أعتقد أنه أفضل خارج الملعب كشخص من كونه لاعبًا".وذكرت الصحيفة أن المسلسل يحكي قصة 3 من وكلاء اللاعبين ممن يواجهون تهديدات غير متوقعة لأعمالهم، وحقق الجزء الأول نجاحا كبيرا.ولكن علينا الانتظار حتى عام 2023 حتى نرى الظهور الأول للنجم الأرجنتيني على الشاشات كممثل وليس كلاعب هذه المرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/ميسي-يعلق-على-التتويج-بكأس-فيناليسيما-1063001509.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
من ملاعب الكرة إلى شاشات التلفزيون.. ميسي يقتحم عالم التمثيل ويضع بصمته الأولى فيه
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قرر نجم كرة القدم ليونيل ميسي قبل إنهاء مسيرته الرياضية الرائعة وضع بصمته في مجال آخر وهو مجال التمثيل.
وقرر البرغوث الأرجنتيني أن يشارك في مسلسل "Los Protectores" الأرجنتيني، الذي تم تصويره في بوينس آيرس وباريس، بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية
.
وسيظهر اللاعب الأرجنيتني في الموسم الثاني من المسلسل، وقد صرح أبطاله أنهم تفاجؤوا بمهاراته التمثيلية وتصرفاته المتواضعة خارج الملعب وقال أحدهم: "لقد فاجأنا جميعًا حقًا ليس فقط بمعاملته الإنسانية، ولكن أيضًا بقدرته التمثيلية.. أعتقد أنه أفضل خارج الملعب كشخص من كونه لاعبًا".
وذكرت الصحيفة أن المسلسل يحكي قصة 3 من وكلاء اللاعبين ممن يواجهون تهديدات غير متوقعة لأعمالهم، وحقق الجزء الأول نجاحا كبيرا.
ولكن علينا الانتظار حتى عام 2023 حتى نرى الظهور الأول للنجم الأرجنتيني على الشاشات كممثل وليس كلاعب هذه المرة.