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https://arabic.sputniknews.com/20220609/من-ملاعب-الكرة-إلى-شاشات-التلفزيون-ميسي-يقتحم-عالم-التمثيل-ويضع-بصمته-الأولى-فيه--1063313918.html
من ملاعب الكرة إلى شاشات التلفزيون.. ميسي يقتحم عالم التمثيل ويضع بصمته الأولى فيه
من ملاعب الكرة إلى شاشات التلفزيون.. ميسي يقتحم عالم التمثيل ويضع بصمته الأولى فيه
قرر نجم كرة القدم ليونيل ميسي قبل إنهاء مسيرته الرياضية الرائعة وضع بصمته في مجال آخر وهو مجال التمثيل. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T07:43+0000
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مجتمع
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وقرر البرغوث الأرجنتيني أن يشارك في مسلسل "Los Protectores" الأرجنتيني، الذي تم تصويره في بوينس آيرس وباريس، بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.وسيظهر اللاعب الأرجنيتني في الموسم الثاني من المسلسل، وقد صرح أبطاله أنهم تفاجؤوا بمهاراته التمثيلية وتصرفاته المتواضعة خارج الملعب وقال أحدهم: "لقد فاجأنا جميعًا حقًا ليس فقط بمعاملته الإنسانية، ولكن أيضًا بقدرته التمثيلية.. أعتقد أنه أفضل خارج الملعب كشخص من كونه لاعبًا".وذكرت الصحيفة أن المسلسل يحكي قصة 3 من وكلاء اللاعبين ممن يواجهون تهديدات غير متوقعة لأعمالهم، وحقق الجزء الأول نجاحا كبيرا.ولكن علينا الانتظار حتى عام 2023 حتى نرى الظهور الأول للنجم الأرجنتيني على الشاشات كممثل وليس كلاعب هذه المرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/ميسي-يعلق-على-التتويج-بكأس-فيناليسيما-1063001509.html
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مجتمع

من ملاعب الكرة إلى شاشات التلفزيون.. ميسي يقتحم عالم التمثيل ويضع بصمته الأولى فيه

07:43 GMT 09.06.2022
© AP Photo / Christophe Enaللمرة السابعة، لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي يحصد الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، فرنسا 29 نوفمبر 2021
للمرة السابعة، لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي يحصد الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، فرنسا 29 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© AP Photo / Christophe Ena
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قرر نجم كرة القدم ليونيل ميسي قبل إنهاء مسيرته الرياضية الرائعة وضع بصمته في مجال آخر وهو مجال التمثيل.
وقرر البرغوث الأرجنتيني أن يشارك في مسلسل "Los Protectores" الأرجنتيني، الذي تم تصويره في بوينس آيرس وباريس، بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
وسيظهر اللاعب الأرجنيتني في الموسم الثاني من المسلسل، وقد صرح أبطاله أنهم تفاجؤوا بمهاراته التمثيلية وتصرفاته المتواضعة خارج الملعب وقال أحدهم: "لقد فاجأنا جميعًا حقًا ليس فقط بمعاملته الإنسانية، ولكن أيضًا بقدرته التمثيلية.. أعتقد أنه أفضل خارج الملعب كشخص من كونه لاعبًا".
وذكرت الصحيفة أن المسلسل يحكي قصة 3 من وكلاء اللاعبين ممن يواجهون تهديدات غير متوقعة لأعمالهم، وحقق الجزء الأول نجاحا كبيرا.
ولكن علينا الانتظار حتى عام 2023 حتى نرى الظهور الأول للنجم الأرجنتيني على الشاشات كممثل وليس كلاعب هذه المرة.
للمرة السابعة، لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي يحصد الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، فرنسا 29 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
ميسي يعلق على التتويج بكأس فيناليسيما
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