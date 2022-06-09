https://arabic.sputniknews.com/20220609/موسكو-الأسلحة-التي-زود-الغرب-بها-أوكرانيا-تباع-في-السوق-السوداء-1063317700.html
موسكو: الأسلحة التي زود الغرب أوكرانيا بها تباع في السوق السوداء
موسكو: الأسلحة التي زود الغرب أوكرانيا بها تباع في السوق السوداء
أعلن رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات فيينا حول الأمن الأوروبي والحد من التسلح، قنسطنطين غافريلوف، اليوم الخميس، أن الأسلحة التي حصلت عليها أوكرانيا من الدول... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T08:28+0000
2022-06-09T08:28+0000
2022-06-09T08:43+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال غافريلوف خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24": "هناك خطر لانتشار الأسلحة الخفيفة من مناطق الصراع إلى جميع أنحاء العالم، وعلى وجه الخصوص، صواريخ غافلين، ومنظومات الصواريخ المحمولة والأسلحة المضادة للدبابات. هناك وقائع بالفعل، هذه الأسلحة تتواجد في السوق السوداء، وتتوجه إلى الشرق الأوسط، إلى إدلب".ووفقا له، فإن الأوروبيين لا يفهمون أنهم "يلعبون بالنار"، لأن هذه الأسلحة قد تُستخدم لتحقيق أهداف إرهابية.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
موسكو: الأسلحة التي زود الغرب أوكرانيا بها تباع في السوق السوداء
08:28 GMT 09.06.2022 (تم التحديث: 08:43 GMT 09.06.2022) تابعنا عبر
أعلن رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات فيينا حول الأمن الأوروبي والحد من التسلح، قنسطنطين غافريلوف، اليوم الخميس، أن الأسلحة التي حصلت عليها أوكرانيا من الدول الغربية تُباع في السوق السوداء وتُرسل إلى الشرق الأوسط.
وقال غافريلوف خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24": "هناك خطر لانتشار الأسلحة الخفيفة من مناطق الصراع إلى جميع أنحاء العالم، وعلى وجه الخصوص، صواريخ غافلين، ومنظومات الصواريخ المحمولة والأسلحة المضادة للدبابات. هناك وقائع بالفعل، هذه الأسلحة تتواجد في السوق السوداء، وتتوجه إلى الشرق الأوسط، إلى إدلب".
ووفقا له، فإن الأوروبيين لا يفهمون أنهم "يلعبون بالنار"، لأن هذه الأسلحة قد تُستخدم لتحقيق أهداف إرهابية.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة
المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.