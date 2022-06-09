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https://arabic.sputniknews.com/20220609/موظف-ديزني-لاند-يقطع-لحظة-رومانسية-بين-عاشقين-بسبب-التعليمات-فيديو-1063325245.html
موظف ديزني لاند يقطع لحظة رومانسية بين عاشقين بسبب التعليمات... فيديو
موظف ديزني لاند يقطع لحظة رومانسية بين عاشقين بسبب التعليمات... فيديو
قطع موظف في مدينة ديزني لاند الترفيهية في العاصمة الفرنسية باريس لحظة رومانسية بين عاشقين بسبب التعليمات المتبعة داخل المدينة. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T09:56+0000
2022-06-09T10:24+0000
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وتداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحظة رومانسية بين ثنائي، عمد الشاب فيه إلى تقديم عرض الزواج في ديزني لاند وتحديدا أمام قلعة الجميلة النائمة.وعندما هم الشاب بالركوع على ركبته وتقديم خاتم الزواج لحبيبته ظهر الموظف فجأة في المشهد ليقطع تلك اللحظة الرومانسية وانتزع الخاتم من يد الشاب وسط ذهول الجميع.أراد الموظف بتصرفه هذا توجيه الثنائي إلى أن التعليمات تمنع إجراء عرض الزواج في تلك المنطقة حيث أشار إليهما أن بإمكانها فعل ذلك لكن أسفل الدرج. من جانبه، اعتذر متحدث باسم المدينة عن طريقة تعامل الموظف مع الموقف.
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مجتمع, نادي الفيديو

موظف ديزني لاند يقطع لحظة رومانسية بين عاشقين بسبب التعليمات... فيديو

09:56 GMT 09.06.2022 (تم التحديث: 10:24 GMT 09.06.2022)
© AP Photo / Francois Moriمدينة الملاهي "ديزني لاند" في باريس، فرنسا
مدينة الملاهي ديزني لاند في باريس، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© AP Photo / Francois Mori
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قطع موظف في مدينة ديزني لاند الترفيهية في العاصمة الفرنسية باريس لحظة رومانسية بين عاشقين بسبب التعليمات المتبعة داخل المدينة.
وتداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحظة رومانسية بين ثنائي، عمد الشاب فيه إلى تقديم عرض الزواج في ديزني لاند وتحديدا أمام قلعة الجميلة النائمة.
وعندما هم الشاب بالركوع على ركبته وتقديم خاتم الزواج لحبيبته ظهر الموظف فجأة في المشهد ليقطع تلك اللحظة الرومانسية وانتزع الخاتم من يد الشاب وسط ذهول الجميع.
أراد الموظف بتصرفه هذا توجيه الثنائي إلى أن التعليمات تمنع إجراء عرض الزواج في تلك المنطقة حيث أشار إليهما أن بإمكانها فعل ذلك لكن أسفل الدرج. من جانبه، اعتذر متحدث باسم المدينة عن طريقة تعامل الموظف مع الموقف.
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