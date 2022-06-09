https://arabic.sputniknews.com/20220609/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-يبحث-مع-السفير-الكويتي-قضايا-مختلفة-على-رأسها-أزمة-أوكرانيا---1063332032.html
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير الكويتي قضايا مختلفة على رأسها أزمة أوكرانيا
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير الكويتي قضايا مختلفة على رأسها أزمة أوكرانيا
بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، مع سفير دولة الكويت لدى موسكو عبد العزيز العدواني، القضايا الدولية والإقليمية، مع التركيز على الوضع في أوكرانيا. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T11:57+0000
2022-06-09T11:57+0000
2022-06-09T11:57+0000
العالم العربي
روسيا
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وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في الـ 9 من يونيو/حزيران، استقبل نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي فيرشينين، سفير دولة الكويت في موسكو، عبد العزيز العدواني، بناء على طلبه فيما يتعلق بإنجاز المهام".وأضاف البيان المنشور على الموقع الرسمي للخارجية الروسية: "جرى تبادل لوجهات النظر حول قضايا الساعة الدولية والإقليمية. وأولى (الجانبان) اهتماما خاصا للحالة في أوكرانيا ومنطقة الشرق الأوسط".
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, روسيا
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير الكويتي قضايا مختلفة على رأسها أزمة أوكرانيا
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بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، مع سفير دولة الكويت لدى موسكو عبد العزيز العدواني، القضايا الدولية والإقليمية، مع التركيز على الوضع في أوكرانيا.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في الـ 9 من يونيو/حزيران، استقبل نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي فيرشينين، سفير دولة الكويت في موسكو، عبد العزيز العدواني، بناء على طلبه فيما يتعلق بإنجاز المهام".
"تم التأكيد على النية المشتركة لتعزيز التعاون الروسي الكويتي على المنصات الدولية".
وأضاف البيان المنشور على الموقع الرسمي
للخارجية الروسية: "جرى تبادل لوجهات النظر حول قضايا الساعة الدولية والإقليمية. وأولى (الجانبان) اهتماما خاصا للحالة في أوكرانيا ومنطقة الشرق الأوسط".