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نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير الكويتي قضايا مختلفة على رأسها أزمة أوكرانيا
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير الكويتي قضايا مختلفة على رأسها أزمة أوكرانيا
بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، مع سفير دولة الكويت لدى موسكو عبد العزيز العدواني، القضايا الدولية والإقليمية، مع التركيز على الوضع في أوكرانيا. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T11:57+0000
2022-06-09T11:57+0000
العالم العربي
روسيا
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وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في الـ 9 من يونيو/حزيران، استقبل نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي فيرشينين، سفير دولة الكويت في موسكو، عبد العزيز العدواني، بناء على طلبه فيما يتعلق بإنجاز المهام".وأضاف البيان المنشور على الموقع الرسمي للخارجية الروسية: "جرى تبادل لوجهات النظر حول قضايا الساعة الدولية والإقليمية. وأولى (الجانبان) اهتماما خاصا للحالة في أوكرانيا ومنطقة الشرق الأوسط".
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العالم العربي, روسيا

نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير الكويتي قضايا مختلفة على رأسها أزمة أوكرانيا

11:57 GMT 09.06.2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© Sputnik . Valery Melnikov
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بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، مع سفير دولة الكويت لدى موسكو عبد العزيز العدواني، القضايا الدولية والإقليمية، مع التركيز على الوضع في أوكرانيا.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في الـ 9 من يونيو/حزيران، استقبل نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي فيرشينين، سفير دولة الكويت في موسكو، عبد العزيز العدواني، بناء على طلبه فيما يتعلق بإنجاز المهام".

"تم التأكيد على النية المشتركة لتعزيز التعاون الروسي الكويتي على المنصات الدولية".

وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي
بيان الخارجية الروسية
وأضاف البيان المنشور على الموقع الرسمي للخارجية الروسية: "جرى تبادل لوجهات النظر حول قضايا الساعة الدولية والإقليمية. وأولى (الجانبان) اهتماما خاصا للحالة في أوكرانيا ومنطقة الشرق الأوسط".
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