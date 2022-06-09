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https://arabic.sputniknews.com/20220609/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-يبحث-مع-السفير-المصري-توفير-الغذاء-للدول-الأفريقية--1063319767.html
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير المصري توفير الغذاء للدول الأفريقية
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير المصري توفير الغذاء للدول الأفريقية
بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين مع السفير المصري لدى موسكو نزيه النجاري سبل توفير الغذاء للدول الأفريقية. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T09:11+0000
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وجاء في بيان الخارجية: "تمت مناقشة قضايا التعاون بين موسكو والقاهرة على جدول الأعمال متعدد الأطراف، بما في ذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية".وأضاف: "تم النظر بالتفصيل في الوضع الحالي وسبل ضمان الأمن الغذائي العالمي، وفي المقام الأول الوضع في القارة الأفريقية".وتابع: "وجرى التشديد على أهمية التغلب على أزمة الغذاء من خلال اتباع نهج متكامل يركز على عدم قبول العقوبات أحادية الجانب".
https://arabic.sputniknews.com/20220519/السفير-المصري-لدى-روسيا-لـسبوتنيك-القمح-الروسي-جيد-ويهمنا-الاستمرار-باستيراده-1062440324.html
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روسيا, العالم العربي

نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير المصري توفير الغذاء للدول الأفريقية

09:11 GMT 09.06.2022
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© Sputnik . wasim suliman
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بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين مع السفير المصري لدى موسكو نزيه النجاري سبل توفير الغذاء للدول الأفريقية.
وجاء في بيان الخارجية: "تمت مناقشة قضايا التعاون بين موسكو والقاهرة على جدول الأعمال متعدد الأطراف، بما في ذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية".
وأضاف: "تم النظر بالتفصيل في الوضع الحالي وسبل ضمان الأمن الغذائي العالمي، وفي المقام الأول الوضع في القارة الأفريقية".
وتابع: "وجرى التشديد على أهمية التغلب على أزمة الغذاء من خلال اتباع نهج متكامل يركز على عدم قبول العقوبات أحادية الجانب".
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