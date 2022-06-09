https://arabic.sputniknews.com/20220609/نقل-مرتزقة-من-بريطانيا-والمغرب-إلى-محكمة-دونيتسك-لإصدار-الحكم-بحقهم-1063329445.html

نقل مرتزقة من بريطانيا والمغرب إلى محكمة دونيتسك لإصدار الحكم بحقهم

نقل مرتزقة من بريطانيا والمغرب إلى محكمة دونيتسك لإصدار الحكم بحقهم

نقل المواطنان البريطانيان، شون بينر وأيدن أسلين، وكذلك المواطن المغربي، سعدون إبراهيم، الذين قاتلوا إلى جانب أوكرانيا، إلى المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك... 09.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-09T11:26+0000

2022-06-09T11:26+0000

2022-06-09T11:26+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أخبار جمهورية دونيتسك

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وتمت عملية نقل المرتزقة إلى قاعة المحكمة، اليوم الخميس، وسط حراسة أمنية مشددة.وأظهر مقطع فيديو صوّر في قاعة المحكمة، أن المعتقلين البريطانيين اعترفا بأنهما مذنبين بموجب المادة 232 من القانون الجنائي لجمهورية دونيتسك الشعبية "التدريب من أجل القيام بأنشطة إرهابية"، حيث يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالسجن لمدة تتراوح من 15 إلى 20 عامًا مع تقييد الحرية لمدة تتراوح من عام إلى عامين أو بالسجن مدى الحياة.ولم يعترف شون بينر بذنبه بموجب الجزء 3 من المادة 430 - "مشاركة مرتزقة في نزاع مسلح أو أعمال قتالية".لاحقاً، اعترف المواطن المغربي، سعدون إبراهيم، الذي قاتل أيضا إلى جانب أوكرانيا، بالذنب جزئيًا أمام المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية، بارتكاب أفعال تهدف إلى الاستيلاء على السلطة بالقوة؛ حيث تنص هذه المادة على عقوبة الإعدام، كما يبين ذلك مقطع فيديو من المحكمة.وفي الوقت ذاته، لم يعترف سعدون إبراهيم بذنبه بموجب الجزء 3 من المادة 430 - "مشاركة مرتزقة في نزاع مسلح أو أعمال قتالية".وأثبت التحقيق أن هؤلاء المرتزقة الأجانب شاركوا مقابل أجر في العدوان المسلح لأوكرانيا للاستيلاء بالقوة على السلطة في جمهورية دونيتسك الشعبية.وفي أبريل/نيسان الماضي، ظهر المقاتلان البريطانيان شون بينر وأيدن أسلين، اللذين أسرتهما القوات الروسية على شاشة التلفزيون الرسمي الروسي، وطلبا مبادلتهما بالسياسي الأوكراني، فيكتور ميدفيدتشوك، الذي تحتجزه السلطات الأوكرانية.وفي هذا السياق، أعلن السفير الروسي لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين، أنه لم يكن هناك حديث في السفارة عن تبادل مواطنين بريطانيين محتجزين بالسياسي الأوكراني، فيكتور ميدفيدتشوك، المحتجز، مشيرا إلى أن لندن، على ما يبدو، غير مهتمة بمصير البريطانيين الذين تم أسرهما في دونباس.على صعيد أخر، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن المقاتلين البريطانيين اللذين تم أسرهما في أوكرانيا يتلقيان الطعام والشراب والمساعدة اللازمة.وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.

https://arabic.sputniknews.com/20220608/مرتزق-بريطاني-في-قبضة-القوات-الروسية-يشرح-طريقة-وصوله-إلى-أوكرانيا-1063277194.html

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