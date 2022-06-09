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https://arabic.sputniknews.com/20220609/هل-تعتبر-أزمة-القمح-الأوكراني-أزمة-مفتعلة-1063339603.html
هل تعتبر أزمة القمح الأوكراني أزمة مفتعلة؟
هل تعتبر أزمة القمح الأوكراني أزمة مفتعلة؟
قال مدير مكتب منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) في روسيا، أوليغ كوبياكوف، إن أزمة الغذاء في العالم واضحة، ولم تبدأ بالأمس، وكانت وتيرة الجوع تنمو على مدى... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T14:18+0000
2022-06-09T14:23+0000
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وأضاف: "الحبوب الأوكرانية العالقة في موانئ البحر الأسود تشكل 0.2% من إجمالي إنتاج الحبوب في العالم. أي أنها أقل من 1% من الحبوب في السوق الدولية العالمية".هل تعتبر أزمة القمح الأوكراني أزمة مفتعلة؟
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استطلاعات الرأي, опросы, أخبار أوكرانيا

هل تعتبر أزمة القمح الأوكراني أزمة مفتعلة؟

14:18 GMT 09.06.2022 (تم التحديث: 14:23 GMT 09.06.2022)
© Sputnik . MOUHAMED DAMOURالحصاد بدأ مجددا.. هل تعود سوريا إلى تصدير القمح؟
الحصاد بدأ مجددا.. هل تعود سوريا إلى تصدير القمح؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© Sputnik . MOUHAMED DAMOUR
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قال مدير مكتب منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) في روسيا، أوليغ كوبياكوف، إن أزمة الغذاء في العالم واضحة، ولم تبدأ بالأمس، وكانت وتيرة الجوع تنمو على مدى السنوات الأخيرة، والأحداث الأوكرانية فاقمتها فقط.
وأضاف: "الحبوب الأوكرانية العالقة في موانئ البحر الأسود تشكل 0.2% من إجمالي إنتاج الحبوب في العالم. أي أنها أقل من 1% من الحبوب في السوق الدولية العالمية".
هل تعتبر أزمة القمح الأوكراني أزمة مفتعلة؟
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