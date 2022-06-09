https://arabic.sputniknews.com/20220609/واشنطن-تعيد-الدفء-إلى-العلاقات-مع-الرياض-1063335510.html

واشنطن تعيد الدفء إلى العلاقات مع الرياض

واشنطن تعيد الدفء إلى العلاقات مع الرياض

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الناطقة بالإسبانية، إن "الولايات المتحدة لم تسعَ إلى قطع العلاقات مع السعودية، بل تغيير... 09.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-09T12:54+0000

2022-06-09T12:54+0000

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وردا على سؤال حول احتمال زيارة بايدن إلى المملكة، صرّح بلينكن بأن "الإدارة الأمريكية تعمل على إعادة ضبط العلاقات بين البلدين لتعكس أطيب ما يكون من المصالح والقيم الأمريكية"، مشيرا إلى أن "دور الحريات وحقوق الإنسان يشكل عنصرا أساسيا".كما نوّه وزير الخارجية الأمريكي إلى نشر السلطات الأمريكية تقارير عن اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018، واتخاذ إجراءات ضرورية ضد المسؤولين السعوديين المتورطين في هذا الملف.ولفت إلى أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد في وقت سابق على أن قضية حقوق الإنسان هي أولوية السياسة الخارجية الأمريكية"هذا وكان جو بايدن قال الأسبوع الماضي إنه لا يستبعد زيارة السعودية في المستقل المنظور، لكنه لم يحدد الموعد حتى الآنوقد أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي يعتزم لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من أجل إعادة تفعيل العلاقات بين البلدين، وذلك في ضوء الأزمة التي ألمّت بالعلاقة بين الرياض وواشنطن على خلفية اغتيال جمال خاشقجي.ومن المتوقع أن تهدف الزيارة المحتملة لبايدن إلى محاولة خفض أسعار النفط في ظل المساعي الأمريكية لعزل روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.

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