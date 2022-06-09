عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/واشنطن-تقترح-إنشاء-تحالف-من-الدول-التي-تفرض-عقوبات-ضد-روسيا-1063365450.html
واشنطن تقترح إنشاء تحالف من الدول التي تفرض عقوبات ضد روسيا
واشنطن تقترح إنشاء تحالف من الدول التي تفرض عقوبات ضد روسيا
طرحت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، مبادرة لإنشاء تحالف من الدول التي تفرض عقوبات ضد روسيا، على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T23:38+0000
2022-06-09T23:38+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102952/37/1029523751_0:17:4642:2628_1920x0_80_0_0_bb124fab20705b5ab8a25f0b5d674833.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقالت يلين خلال مناقشة نظمت على موقع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "برأيي، نحن بحاجة إلى مجموعة كبيرة نسبيا من الدول التي ستوافق على فرض عقوبات ضد روسيا"، مؤكدة أنَّ "إنشاء مثل هذا التحالف ضروري لجعل العقوبات أكثر فعالية على نطاق عالمي".وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مرارا عن خطط للسعي لتوسيع نطاق الدول التي تفرض قيودا على روسيا بسبب الأحداث الأوكرانية.وفي الوقت نفسه، شددت واشنطن على أنه سيكون هناك "ضغط عقوبات على روسيا بقدر الضرورة"، بما في ذلك من أجل تعزيز موقف كييف على طاولة محادثات السلام مع موسكو.وتمارس الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، ضغوطا اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، من أجل وقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي انطلقت في 24 شباط/فبراير الماضي، إلا أن موسكو أكدت أكثر من مرة أن الجيش الروسي سينفذ جميع مهام العملية العسكرية والمتمثلة في حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، والقضاء على التوجهات النازية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/-المتحدة-قريبا-وزيرة-الخزانة-الأمريكية-من-غير-المرجح-انخفاض-أسعار-البنزين-في-أي-وقت-قريب-1063365204.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102952/37/1029523751_250:0:4098:2886_1920x0_80_0_0_59cb2e5b6e33e3e48efc776604b7329e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العقوبات الأمريكية ضد روسيا

واشنطن تقترح إنشاء تحالف من الدول التي تفرض عقوبات ضد روسيا

23:38 GMT 09.06.2022
© AFP 2022 / PAUL J. RICHARDS وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© AFP 2022 / PAUL J. RICHARDS
تابعنا عبرTelegram
طرحت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، مبادرة لإنشاء تحالف من الدول التي تفرض عقوبات ضد روسيا، على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت يلين خلال مناقشة نظمت على موقع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "برأيي، نحن بحاجة إلى مجموعة كبيرة نسبيا من الدول التي ستوافق على فرض عقوبات ضد روسيا"، مؤكدة أنَّ "إنشاء مثل هذا التحالف ضروري لجعل العقوبات أكثر فعالية على نطاق عالمي".
رطوابير لتعبئة البنزين في زاغريب، كرواتيا 7 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
المتحدة "قريبا" وزيرة الخزانة الأمريكية: من غير المرجح انخفاض أسعار البنزين "في أي وقت قريب"
22:43 GMT
وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مرارا عن خطط للسعي لتوسيع نطاق الدول التي تفرض قيودا على روسيا بسبب الأحداث الأوكرانية.
وفي الوقت نفسه، شددت واشنطن على أنه سيكون هناك "ضغط عقوبات على روسيا بقدر الضرورة"، بما في ذلك من أجل تعزيز موقف كييف على طاولة محادثات السلام مع موسكو.
وتمارس الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، ضغوطا اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، من أجل وقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي انطلقت في 24 شباط/فبراير الماضي، إلا أن موسكو أكدت أكثر من مرة أن الجيش الروسي سينفذ جميع مهام العملية العسكرية والمتمثلة في حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، والقضاء على التوجهات النازية في أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Автобус с буквой Z на дороге в Херсонской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 18:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала