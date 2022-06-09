https://arabic.sputniknews.com/20220609/واشنطن-تقترح-إنشاء-تحالف-من-الدول-التي-تفرض-عقوبات-ضد-روسيا-1063365450.html

واشنطن تقترح إنشاء تحالف من الدول التي تفرض عقوبات ضد روسيا

واشنطن تقترح إنشاء تحالف من الدول التي تفرض عقوبات ضد روسيا

طرحت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، مبادرة لإنشاء تحالف من الدول التي تفرض عقوبات ضد روسيا، على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 09.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-09T23:38+0000

2022-06-09T23:38+0000

2022-06-09T23:38+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العقوبات الأمريكية ضد روسيا

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واشنطن - سبوتنيك. وقالت يلين خلال مناقشة نظمت على موقع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "برأيي، نحن بحاجة إلى مجموعة كبيرة نسبيا من الدول التي ستوافق على فرض عقوبات ضد روسيا"، مؤكدة أنَّ "إنشاء مثل هذا التحالف ضروري لجعل العقوبات أكثر فعالية على نطاق عالمي".وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مرارا عن خطط للسعي لتوسيع نطاق الدول التي تفرض قيودا على روسيا بسبب الأحداث الأوكرانية.وفي الوقت نفسه، شددت واشنطن على أنه سيكون هناك "ضغط عقوبات على روسيا بقدر الضرورة"، بما في ذلك من أجل تعزيز موقف كييف على طاولة محادثات السلام مع موسكو.وتمارس الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، ضغوطا اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، من أجل وقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي انطلقت في 24 شباط/فبراير الماضي، إلا أن موسكو أكدت أكثر من مرة أن الجيش الروسي سينفذ جميع مهام العملية العسكرية والمتمثلة في حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، والقضاء على التوجهات النازية في أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220609/-المتحدة-قريبا-وزيرة-الخزانة-الأمريكية-من-غير-المرجح-انخفاض-أسعار-البنزين-في-أي-وقت-قريب-1063365204.html

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العقوبات الأمريكية ضد روسيا