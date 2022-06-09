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https://arabic.sputniknews.com/20220609/وزارة-الداخلية-التركية-تضبط-مليوني-حبة-من-الكبتاغون-في-إسطنبول-1063330126.html
وزارة الداخلية التركية تضبط مليوني حبة كبتاغون في إسطنبول
وزارة الداخلية التركية تضبط مليوني حبة كبتاغون في إسطنبول
قالت وزارة الداخلية التركية إنه تم ضبط أكثر من طن من الحشيش و2.1 مليون حبة من نبتة القنب في تركيا خلال العمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T11:31+0000
2022-06-09T11:33+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
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وأعلن وزير التجارة محمد موش أنه تم ضبط مليوني حبة مخدرة من نوع كبتاغون في إسطنبول، وضبط 742 كيلوغراما من الميثامفيتامين في بوابة هكاري إسيندير الحدوديةـ بحسب موقع "dha" التركي.وقال وزير التجارة، في بيان عبر حسابه على تويتر: "تم ضبط ما يقرب من مليوني حبة مخدرة من نوع الكبتاغون في إسطنبول و742 كيلوغراما من مخدرات الميثامفيتامين عند بوابة هكاري إسيندير الحدودية من قبل فرق إنفاذ الجمارك التابعة لنا"، مضيفا: "أهنئ فرق إنفاذ القانون الجمركي لدينا على هذه العمليات الناجحة".
https://arabic.sputniknews.com/20220609/صحيفة-تركيا-تبدأ-بمد-الأنابيب-لاستخراج-الغاز-الطبيعي-من-حقل-صقاريا-في-البحر-الأسود-1063312063.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم

وزارة الداخلية التركية تضبط مليوني حبة كبتاغون في إسطنبول

11:31 GMT 09.06.2022 (تم التحديث: 11:33 GMT 09.06.2022)
© AFP 2022 / Yasin Akgulلعاب بحر مرمرة في اسطنبول، تركيا 6 يونيو 2021
لعاب بحر مرمرة في اسطنبول، تركيا 6 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© AFP 2022 / Yasin Akgul
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قالت وزارة الداخلية التركية إنه تم ضبط أكثر من طن من الحشيش و2.1 مليون حبة من نبتة القنب في تركيا خلال العمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني.
وأعلن وزير التجارة محمد موش أنه تم ضبط مليوني حبة مخدرة من نوع كبتاغون في إسطنبول، وضبط 742 كيلوغراما من الميثامفيتامين في بوابة هكاري إسيندير الحدوديةـ بحسب موقع "dha" التركي.
خط الغاز المسمى بـالتيار التركي لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
صحيفة: تركيا تبدأ بمد الأنابيب لاستخراج الغاز الطبيعي من حقل صقاريا في البحر الأسود
07:05 GMT
وقال وزير التجارة، في بيان عبر حسابه على تويتر: "تم ضبط ما يقرب من مليوني حبة مخدرة من نوع الكبتاغون في إسطنبول و742 كيلوغراما من مخدرات الميثامفيتامين عند بوابة هكاري إسيندير الحدودية من قبل فرق إنفاذ الجمارك التابعة لنا"، مضيفا: "أهنئ فرق إنفاذ القانون الجمركي لدينا على هذه العمليات الناجحة".
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