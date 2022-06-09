https://arabic.sputniknews.com/20220609/وزير-الخارجية-الإسباني-ندرس-رد-مناسب-على-قرار-الجزائر-بشأن-معاهدة-الصداقة-1063319020.html
وزير الخارجية الإسباني: ندرس ردا مناسبا على قرار الجزائر بشأن معاهدة الصداقة
وزير الخارجية الإسباني: ندرس ردا مناسبا على قرار الجزائر بشأن معاهدة الصداقة
قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن بلادها تدرس تقديم الرد المناسب على قرار الجزائر تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار على المستويين الوطني... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T08:52+0000
2022-06-09T08:52+0000
2022-06-09T09:24+0000
العالم
الجزائر
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القاهرة - سبوتنيك. وأكد ألباريس، في تصريحات بثتها إذاعة "راديو 5" الإسبانية: "نحن ندرس التداعيات على المستويين المحلي والأوروبي لتقديم الرد المناسب".وفيما يتعلق بإمدادات الغاز، أكد وزير الخارجية الإسباني أنه لا توجد مشكلة في تدفق الغاز إلى بلاده من الجزائر.وأعلنت الجزائر، أمس الأربعاء، تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار الجزائرية التي وقعتها مع إسبانيا عام 2002 بسبب تصاعد الخلافات بين البلدين خاصة بعد تغيير مدريد موقفها بشأن الصحراء الغربية.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/إيطاليا-تحل-محل-إسبانيا-في-ملف-الغاز-الجزائري-ما-السيناريوهات-المرتقبة؟-1062853840.html
https://arabic.sputniknews.com/20220608/الجزائر-تعلق-معاهدة-الصداقة-وحسن-الجوار-مع-إسبانيا-بشكل-فوري-1063296363.html
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العالم, الجزائر
وزير الخارجية الإسباني: ندرس ردا مناسبا على قرار الجزائر بشأن معاهدة الصداقة
08:52 GMT 09.06.2022 (تم التحديث: 09:24 GMT 09.06.2022) تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن بلادها تدرس تقديم الرد المناسب على قرار الجزائر تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار على المستويين الوطني والأوروبي.
القاهرة - سبوتنيك. وأكد ألباريس، في تصريحات بثتها إذاعة "راديو 5" الإسبانية: "نحن ندرس التداعيات على المستويين المحلي والأوروبي
لتقديم الرد المناسب".
وفيما يتعلق بإمدادات الغاز، أكد وزير الخارجية الإسباني أنه لا توجد مشكلة في تدفق الغاز
إلى بلاده من الجزائر.
وأعلنت الجزائر، أمس الأربعاء، تعليق معاهدة الصداقة
وحسن الجوار الجزائرية التي وقعتها مع إسبانيا عام 2002 بسبب تصاعد الخلافات بين البلدين خاصة بعد تغيير مدريد موقفها بشأن الصحراء الغربية.