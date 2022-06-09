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https://arabic.sputniknews.com/20220609/وزير-الخارجية-الإسباني-ندرس-رد-مناسب-على-قرار-الجزائر-بشأن-معاهدة-الصداقة-1063319020.html
وزير الخارجية الإسباني: ندرس ردا مناسبا على قرار الجزائر بشأن معاهدة الصداقة
وزير الخارجية الإسباني: ندرس ردا مناسبا على قرار الجزائر بشأن معاهدة الصداقة
قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن بلادها تدرس تقديم الرد المناسب على قرار الجزائر تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار على المستويين الوطني... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T08:52+0000
2022-06-09T09:24+0000
العالم
الجزائر
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القاهرة - سبوتنيك. وأكد ألباريس، في تصريحات بثتها إذاعة "راديو 5" الإسبانية: "نحن ندرس التداعيات على المستويين المحلي والأوروبي لتقديم الرد المناسب".وفيما يتعلق بإمدادات الغاز، أكد وزير الخارجية الإسباني أنه لا توجد مشكلة في تدفق الغاز إلى بلاده من الجزائر.وأعلنت الجزائر، أمس الأربعاء، تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار الجزائرية التي وقعتها مع إسبانيا عام 2002 بسبب تصاعد الخلافات بين البلدين خاصة بعد تغيير مدريد موقفها بشأن الصحراء الغربية.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/إيطاليا-تحل-محل-إسبانيا-في-ملف-الغاز-الجزائري-ما-السيناريوهات-المرتقبة؟-1062853840.html
https://arabic.sputniknews.com/20220608/الجزائر-تعلق-معاهدة-الصداقة-وحسن-الجوار-مع-إسبانيا-بشكل-فوري-1063296363.html
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العالم, الجزائر

وزير الخارجية الإسباني: ندرس ردا مناسبا على قرار الجزائر بشأن معاهدة الصداقة

08:52 GMT 09.06.2022 (تم التحديث: 09:24 GMT 09.06.2022)
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مدريد ترفع علم روسيا تضامنا مع مدينة سان بطرسبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
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قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن بلادها تدرس تقديم الرد المناسب على قرار الجزائر تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار على المستويين الوطني والأوروبي.
القاهرة - سبوتنيك. وأكد ألباريس، في تصريحات بثتها إذاعة "راديو 5" الإسبانية: "نحن ندرس التداعيات على المستويين المحلي والأوروبي لتقديم الرد المناسب".
عامل يتفقد محطة كريشبا للغاز في الجزائر بعد مهاجمة مجهولين أطلقوا قذائف وصواريخ محلية الصنع على المنشأة التي تعمل بشكل مشترك مع شركات أجنبية وتشرف عليها شركة الغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
إيطاليا تحل محل إسبانيا في ملف الغاز الجزائري… ما السيناريوهات المرتقبة؟
29 مايو, 13:33 GMT
وفيما يتعلق بإمدادات الغاز، أكد وزير الخارجية الإسباني أنه لا توجد مشكلة في تدفق الغاز إلى بلاده من الجزائر.
رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 19 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
الجزائر تعلق معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا بشكل فوري
أمس, 15:58 GMT
وأعلنت الجزائر، أمس الأربعاء، تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار الجزائرية التي وقعتها مع إسبانيا عام 2002 بسبب تصاعد الخلافات بين البلدين خاصة بعد تغيير مدريد موقفها بشأن الصحراء الغربية.
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