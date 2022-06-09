https://arabic.sputniknews.com/20220609/وزير-خارجية-إيران-يؤكد-ضرورة-احترام-الإسلام-في-لقاء-مع-نظيره-الهندي-عقب-غضب-واسع-1063347197.html

وزير خارجية إيران يؤكد ضرورة احترام الإسلام في لقاء مع نظيره الهندي عقب غضب واسع

وزير خارجية إيران يؤكد ضرورة احترام الإسلام في لقاء مع نظيره الهندي عقب غضب واسع

التقى رئيس الوزراء الإيراني، أمير عبد اللهيان، مع عدد من المسؤولين الهنود، خلال زيارة قام بها إلى ‏نيودلهي، وذلك بعد تصريحات هندية عند النبي محمد، أثارت غضب... 09.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-09T15:19+0000

2022-06-09T15:19+0000

2022-06-09T15:19+0000

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وكتب عبد اللهيان على "تويتر": "يسرني أن التقيت برئيس الوزراء الهندي ووزير الخارجية الهندي ومسؤولين هنود آخرين لدفع الحوار الاستراتيجي الثنائي".وتابع مشددا: "تتفق طهران ونيودلهي على ضرورة احترام الأديان السماوية والمقدسات الإسلامية، والامتناع عن الإدلاء بتصريحات مثيرة للانقسام".وختم وزير الخارجية الإيراني بيانه بالقول إن "بلاده الهند مصممتان على زيادة تعزيز العلاقات الثنائية".من ناحيته، نشر رئيس وزراء الهندي، ناريندرا مودي، صورة من لقائه مع وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، أمس الأربعاء، وأكد معها أنه "كان سعيدا باستقباله لإجراء مناقشة مفيدة حول مزيد من التطوير للروابط الحضارية التي تعود إلى قرون بين الهند وإيران".وتابع مودي أن "علاقات الهند وإيران عادت بالفائدة المتبادلة على بلديهما، وعززت الأمن والإزدهار الإقليميين".وتصدر وسم "إلا رسول الله يا مودي" مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الدول الإسلامية والعربية، على خلفية تصريحات مسيئة للنبي محمد، أطلقها سياسيان في الحزب الحاكم في الهند بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي.وبدأت الأزمة قبل أيام بتغريدة نشرها المتحدث باسم الحزب نافين جيندال على حسابه الرسمي على "تويتر"، تساءل فيها عن سبب زواج النبي محمد من السيدة عائشة وهي لم تبلغ حينها عشر سنوات.تصريحات مماثلة مسيئة للنبي محمد وزوجاته صدرت عن المتحدثة باسم الحزب نوبور شارما خلال مناظرة تلفزيونية، وقوبلت هذه التصريحات بردة فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم الإسلامي.وأعلن بيان صادر عن حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندي الحاكم احترامه جميع الأديان وتنديه بشدة بإهانة أي شخصيات دينية. وقال الحزب في بيانه: "خلال آلاف السنين من تاريخ الهند، احترم حزب بهاراتيا جاناتا جميع الأديان. ويندد بشدة بإهانة أي شخصيات دينية".وأضاف الحزب، أنه "يعارض بشدة أي أيديولوجية تهين أو تحط من قدر أي طائفة أو دين" وأنه "لا يروج لمثل هؤلاء الناس أو الفلسفة"، مؤكد وقف عضوية الناطق باسمه على خلفية تصريحاته المسيئة للرسول محمد".

https://arabic.sputniknews.com/20220606/الهند-ترفض-البيانات-العربية-والدولية-المنددة-بالتصريحات-المسيئة-للنبي-محمد-وتعتبرها-غير-مبررة-1063186735.html

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