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https://arabic.sputniknews.com/20220609/وزير-نيجيري-يصف-التعاون-الاقتصادي-الذي-يربط-بلاده-بالمغرب-بـالثوري-1063326195.html
وزير نيجيري يصف التعاون الاقتصادي الذي يربط بلاده بالمغرب بـ"الثوري"
وزير نيجيري يصف التعاون الاقتصادي الذي يربط بلاده بالمغرب بـ"الثوري"
وصف وزير الشؤون الخارجية النيجيري، جيوفري أونياما، التعاون الاقتصادي الذي يربط بلاده بالمغرب بـ"الثوري". 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T10:11+0000
2022-06-09T10:11+0000
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وقال موقع "اليوم 24" المغربي إن إشادة الوزير المغربي بعلاقات بلاده بالمغرب تأتي وسط استعداد بلاده لمد أنبوب الغاز مع المغرب، في واحد من أهم المشاريع في القارة.في السياق ذاته، أشاد أونياما بإنشاء مصنع للأسمدة وخط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، مؤكدا أن العلاقة بين البلدين "تسير بشكل جيد للغاية".يذكر أنه في مايو/ أيار الماضي، أكد مستشار الرئيس النيجيري محمادو بوخاري أن المغرب ونيجيريا يعتزمان بناء أطول أنبوب غاز عابر للحدود في العالم.وبحسب مصادر إعلامية نيجيرية، أشار بوخاري إلى أنه كان قد تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين الشركة الوطنية النيجيرية للبترول والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمناجم بالمغرب، في يونيو/حزيران 2018، وذلك خلال الزيارة التي قام بها الرئيس النيجيري بوخاري للرباط.وأضاف المستشار أن "نيجيريا والمغرب اتحدا لبناء أطول أنبوب غاز أوف شور في العالم"، وأن الأنبوب سينقل الغاز من نيجيريا "نحو المغرب باتجاه أوروبا عبر 11 بلدا في غرب أفريقيا"، وفقا لموقع "هسبريس".
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أخبار العالم الآن

وزير نيجيري يصف التعاون الاقتصادي الذي يربط بلاده بالمغرب بـ"الثوري"

10:11 GMT 09.06.2022
© Sputnik . BASEL SHARTOUHالإرهاب يرمم ثغرات الحصار على سوريا.. مصدر نفطي: إصلاح أنبوب غاز "الشاعر" خلال ساعات
الإرهاب يرمم ثغرات الحصار على سوريا.. مصدر نفطي: إصلاح أنبوب غاز الشاعر خلال ساعات - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© Sputnik . BASEL SHARTOUH
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وصف وزير الشؤون الخارجية النيجيري، جيوفري أونياما، التعاون الاقتصادي الذي يربط بلاده بالمغرب بـ"الثوري".
وقال موقع "اليوم 24" المغربي إن إشادة الوزير المغربي بعلاقات بلاده بالمغرب تأتي وسط استعداد بلاده لمد أنبوب الغاز مع المغرب، في واحد من أهم المشاريع في القارة.
في السياق ذاته، أشاد أونياما بإنشاء مصنع للأسمدة وخط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، مؤكدا أن العلاقة بين البلدين "تسير بشكل جيد للغاية".
يذكر أنه في مايو/ أيار الماضي، أكد مستشار الرئيس النيجيري محمادو بوخاري أن المغرب ونيجيريا يعتزمان بناء أطول أنبوب غاز عابر للحدود في العالم.
وبحسب مصادر إعلامية نيجيرية، أشار بوخاري إلى أنه كان قد تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين الشركة الوطنية النيجيرية للبترول والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمناجم بالمغرب، في يونيو/حزيران 2018، وذلك خلال الزيارة التي قام بها الرئيس النيجيري بوخاري للرباط.
وأضاف المستشار أن "نيجيريا والمغرب اتحدا لبناء أطول أنبوب غاز أوف شور في العالم"، وأن الأنبوب سينقل الغاز من نيجيريا "نحو المغرب باتجاه أوروبا عبر 11 بلدا في غرب أفريقيا"، وفقا لموقع "هسبريس".
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