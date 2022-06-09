https://arabic.sputniknews.com/20220609/وسائل-إعلام-تركية-من-الممكن-أن-يعلن-أردوغان-اليوم-عن-بدء-العملية-العسكرية-في-سوريا--1063325817.html

وسائل إعلام تركية: من الممكن أن يعلن أردوغان اليوم عن بدء العملية العسكرية في سوريا

وسائل إعلام تركية: من الممكن أن يعلن أردوغان اليوم عن بدء العملية العسكرية في سوريا

أكدت وسائل إعلام تركية أنه من الممكن أن يعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن بدء العملية العسكرية في سوريا. 09.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-09T10:04+0000

2022-06-09T10:04+0000

2022-06-09T10:04+0000

العالم العربي

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ذكرت قناة "تي آر تي هابر" التلفزيونية أن أردوغان وصل إلى مدينة إزمير لإلقاء خطاب خلال مناورات إفس – 2022، وأشارت القناة إلى أنه من الممكن أن يعلن الرئيس التركي عن موعد العملية العسكرية خلال خطابه.كما ذكرت صحيفة "حريت"، أنه يمكن أن تبدأ العملية هذا الأسبوع. وفي الوقت نفسه، تنفذ القوات الجوية التركية بالفعل ضربات جوية ضد أهداف حزب العمال الكردستاني في تل رفعت ومنبج.في وقت سابق، قال أردوغان إن القوات المسلحة ستبدأ عمليات مكافحة الإرهاب على حدود البلاد، وسيتم اتخاذ قرار قريبا بشأن هذه المسألة. كما ذكرت وسائل الإعلام، أن الحملة تستهدف أربع مناطق من سوريا.

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العالم العربي