https://arabic.sputniknews.com/20220609/وسائل-إعلام-تركية-من-الممكن-أن-يعلن-أردوغان-اليوم-عن-بدء-العملية-العسكرية-في-سوريا--1063325817.html
وسائل إعلام تركية: من الممكن أن يعلن أردوغان اليوم عن بدء العملية العسكرية في سوريا
وسائل إعلام تركية: من الممكن أن يعلن أردوغان اليوم عن بدء العملية العسكرية في سوريا
أكدت وسائل إعلام تركية أنه من الممكن أن يعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن بدء العملية العسكرية في سوريا. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T10:04+0000
2022-06-09T10:04+0000
2022-06-09T10:04+0000
العالم العربي
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ذكرت قناة "تي آر تي هابر" التلفزيونية أن أردوغان وصل إلى مدينة إزمير لإلقاء خطاب خلال مناورات إفس – 2022، وأشارت القناة إلى أنه من الممكن أن يعلن الرئيس التركي عن موعد العملية العسكرية خلال خطابه.كما ذكرت صحيفة "حريت"، أنه يمكن أن تبدأ العملية هذا الأسبوع. وفي الوقت نفسه، تنفذ القوات الجوية التركية بالفعل ضربات جوية ضد أهداف حزب العمال الكردستاني في تل رفعت ومنبج.في وقت سابق، قال أردوغان إن القوات المسلحة ستبدأ عمليات مكافحة الإرهاب على حدود البلاد، وسيتم اتخاذ قرار قريبا بشأن هذه المسألة. كما ذكرت وسائل الإعلام، أن الحملة تستهدف أربع مناطق من سوريا.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/أردوغان-مزاعم-أمريكا-بأن-سبب-بناء-قواعد-عسكرية-لها-في-اليونان-هو-روسيا-غير-صحيحة--1063303885.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
وسائل إعلام تركية: من الممكن أن يعلن أردوغان اليوم عن بدء العملية العسكرية في سوريا
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أكدت وسائل إعلام تركية أنه من الممكن أن يعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن بدء العملية العسكرية في سوريا.
ذكرت قناة "تي آر تي هابر" التلفزيونية أن أردوغان وصل إلى مدينة إزمير لإلقاء خطاب خلال مناورات إفس – 2022، وأشارت القناة إلى أنه من الممكن أن يعلن الرئيس التركي عن موعد العملية العسكرية خلال خطابه.
كما ذكرت صحيفة "حريت"، أنه يمكن أن تبدأ العملية هذا الأسبوع. وفي الوقت نفسه، تنفذ القوات الجوية التركية بالفعل ضربات جوية ضد أهداف حزب العمال الكردستاني في تل رفعت ومنبج.
في وقت سابق، قال أردوغان إن القوات المسلحة ستبدأ عمليات مكافحة الإرهاب على حدود البلاد، وسيتم اتخاذ قرار قريبا بشأن هذه المسألة. كما ذكرت وسائل الإعلام، أن الحملة تستهدف أربع مناطق من سوريا.