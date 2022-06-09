https://arabic.sputniknews.com/20220609/وكالة-أسعار-الغاز-في-أوروبا-ترتفع-بنسبة-12-1063313598.html
وكالة: أسعار الغاز في أوروبا ترتفع بنسبة 12%
وكالة: أسعار الغاز في أوروبا ترتفع بنسبة 12%
أفادت وسائل إعلام بريطانية، صباح اليوم الخميس، عن ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 12% خلال ساعات قليلة، وذلك بعد انفجار في أحد أكبر مصانع الغاز الطبيعي... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T07:29+0000
2022-06-09T07:29+0000
2022-06-09T07:29+0000
اقتصاد
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وذكرت شركة "ICE"، المتخصصة بالاقتصاد والبورصة والأسعار، أن سعر الغاز في أوروبا اقترب من حافة الـ 1000 دولار لكل 100 متر مكعب أي بزيادة 12%.وافتتحت جلسة التداول فوق 970 دولارًا، وبلغ الحد الأقصى لسعر العقود الآجلة لشهر يوليو نحو 990 دولارًا أي زيادة بنحو 12.7% في الدقائق الأخيرة.وشهدت أسعار الغاز في أوروبا قفزة حادة بعد بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، فإذا كان السعر التقديري لأقرب العقود الآجلة في 23 فبراير 1038.6 دولار لكل ألف متر مكعب، فقد قفز في 24 فبراير بنسبة 50% تقريبًا إلى 1555.5 دولار.ولكن بعد ذلك شهدت الأسعار انخفاضا مستمرا، وتم تثبيت الحد الأدنى لسعر التسوية لمدة شهرين في 25 أبريل عند 1027.1 دولار لكل ألف متر مكعب (-1.1% بحلول 23 فبراير). بعد ذلك، ارتفعت العقود الآجلة للغاز مرة أخرى لتصل إلى 1.370 دولار لكل ألف متر مكعب. ارتبط الارتفاع الحاد الجديد في عروض الأسعار بتعليق شحنات "غازبروم" إلى بولندا وبلغاريا بسبب رفضهما دفع ثمن الغاز بالروبل.
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اقتصاد
وكالة: أسعار الغاز في أوروبا ترتفع بنسبة 12%
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أفادت وسائل إعلام بريطانية، صباح اليوم الخميس، عن ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 12% خلال ساعات قليلة، وذلك بعد انفجار في أحد أكبر مصانع الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.
وذكرت شركة "ICE"، المتخصصة بالاقتصاد والبورصة والأسعار، أن سعر الغاز في أوروبا اقترب من حافة الـ 1000 دولار لكل 100 متر مكعب أي بزيادة 12%.
وافتتحت جلسة التداول فوق 970 دولارًا، وبلغ الحد الأقصى لسعر العقود الآجلة لشهر يوليو نحو 990 دولارًا أي زيادة بنحو 12.7% في الدقائق الأخيرة.
وشهدت أسعار الغاز في أوروبا قفزة حادة بعد بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، فإذا كان السعر التقديري
لأقرب العقود الآجلة في 23 فبراير 1038.6 دولار لكل ألف متر مكعب، فقد قفز في 24 فبراير بنسبة 50% تقريبًا إلى 1555.5 دولار.
ولكن بعد ذلك شهدت الأسعار انخفاضا مستمرا، وتم تثبيت الحد الأدنى لسعر التسوية لمدة شهرين في 25 أبريل عند 1027.1 دولار لكل ألف متر مكعب (-1.1% بحلول 23 فبراير). بعد ذلك، ارتفعت العقود الآجلة للغاز مرة أخرى لتصل إلى 1.370 دولار لكل ألف متر مكعب. ارتبط الارتفاع الحاد الجديد في عروض الأسعار بتعليق شحنات "غازبروم" إلى بولندا وبلغاريا بسبب رفضهما دفع ثمن الغاز بالروبل.