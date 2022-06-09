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وكالة: المصارف المغربية تقرر منع عمليات تحويل الأموال من وإلى إسبانيا
وكالة: المصارف المغربية تقرر منع عمليات تحويل الأموال من وإلى إسبانيا
أصدرت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في المغرب، يوم أمس الأربعاء، تعميما لكافة مديري البنوك طالبت فيه بمنع عمليات التصدير والإستيراد من وإلى إسبانيا. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T08:05+0000
2022-06-09T08:05+0000
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ونقلت وكالة "النهار" أونلاين البيان الذي يأتي بعد قرار السلطات تعليق العمل بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا.وبحسب البيان، فإنه تمنع أية عملية توطين مصرفي لإجراء عملية استيراد من إسبانيا، كما تمنع أيضا أية عملية توطين مصرفي لإجراء عملية تصدير نحو إسبانيا.وأوضح البيان أن الإجراء الجديد يدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم الخميس 2022.كما شددت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتطبيق الصارم لهذا الإجراء.
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العالم

وكالة: المصارف المغربية تقرر منع عمليات تحويل الأموال من وإلى إسبانيا

08:05 GMT 09.06.2022
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAأمازيغ المغرب
أمازيغ المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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أصدرت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في المغرب، يوم أمس الأربعاء، تعميما لكافة مديري البنوك طالبت فيه بمنع عمليات التصدير والإستيراد من وإلى إسبانيا.
ونقلت وكالة "النهار" أونلاين البيان الذي يأتي بعد قرار السلطات تعليق العمل بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا.
وبحسب البيان، فإنه تمنع أية عملية توطين مصرفي لإجراء عملية استيراد من إسبانيا، كما تمنع أيضا أية عملية توطين مصرفي لإجراء عملية تصدير نحو إسبانيا.
وأوضح البيان أن الإجراء الجديد يدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم الخميس 2022.
كما شددت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتطبيق الصارم لهذا الإجراء.
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