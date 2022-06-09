https://arabic.sputniknews.com/20220609/-السيسي-لا-بديل-عن-التوصل-إلى-اتفاق-قانوني-ملزم-بشأن-سد-النهضة-1063334967.html

السيسي: لا بديل عن التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة

السيسي: لا بديل عن التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة

طالب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. 09.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-09T12:39+0000

2022-06-09T12:39+0000

2022-06-09T13:14+0000

الرئيس عبدالفتاح السيسي

مصر

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1061470013_0:81:1173:740_1920x0_80_0_0_e6c23b5786d2d35d4e451aba3733141d.jpg

ونقلت بوابة أخبار اليوم، اليوم الخميس، عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله وزيرة خارجية تنزانيا، ليبراتا مولا.وحضر اللقاء وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وعاصم الجزار وزير الإسكان في بلاده، بمشاركة مدير إدارة أفريقيا بوزارة الخارجية التنزانية.وجدد الرئيس السيسي طلبه بوجوب التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، على نحو يحفظ حق الأجيال الحالية والقادمة في مياه النيل، باعتبارها المصدر الأساسي للمياه في بلاده.وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس السيسي قد شدد على موقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائي وعلى الحقوق التاريخية المكتسبة في مياه النيل.وطلب الرئيس المصري نقل تحياته إلى الرئيسة التنزانية، سامية حسن، معربا عن اعتزاز وتقدير بلاده بالعلاقات التاريخية المتميزة مع تنزانيا، مؤكدا أن هناك دفعة قوية تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.ومن جهتها، نقلت ليبراتا مولا، وزيرة الخارجية التنزانية رسالة خطية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي من نظيرته التنزانية، سامية حسن، والتي أعربت فيها عن تقدير بلادها الكبير للعلاقات التاريخية العميقة مع مصر، والحرص على الاستمرار في الارتقاء بأطر التعاون بين الجانبين.وكانت رئيسة تنزانيا، سامية حسن صلوحي، قد قالت، أمس الأربعاء، إنها تتوقع أن يعود سد النهضة، الذي تقيمه إثيوبيا، بالنفع على جميع الدول المشاطئة لحوض النيل.وجاء ذلك خلال اعتماد أوراق سفيرة إثيوبيا لدى بلادها شيبرو مامو، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "فانا"، مشيرة إلى أن صلوحي بحثت مع سفيرة إثيوبيا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها في جميع المجالات.كما تناول الجانبان ما يتم اتخاذه من خطوات لتحقيق السلام في إثيوبيا وتطور أعمال بناء سد النهضة.

https://arabic.sputniknews.com/20220608/رئيسة-تنزانيا-نتوقع-أن-يعود-سد-النهضة-بالنفع-على-جميع-دول-حوض-النيل-1063295242.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, العالم العربي