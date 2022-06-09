https://arabic.sputniknews.com/20220609/-المتحدة-قريبا-وزيرة-الخزانة-الأمريكية-من-غير-المرجح-انخفاض-أسعار-البنزين-في-أي-وقت-قريب-1063365204.html

المتحدة "قريبا" وزيرة الخزانة الأمريكية: من غير المرجح انخفاض أسعار البنزين "في أي وقت قريب"

المتحدة "قريبا" وزيرة الخزانة الأمريكية: من غير المرجح انخفاض أسعار البنزين "في أي وقت قريب"

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إنه من غير المرجح أن تنخفض أسعار البنزين الأمريكية، التي وصلت بالفعل إلى مستويات قياسية أعلى من 5 دولارات للغالون،... 09.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-09T22:43+0000

2022-06-09T22:43+0000

2022-06-09T22:43+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن - سبوتنيك. وقالت يلين في مناقشة حول الاقتصاد استضافها منتدى ديلبوك في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية يوم الخميس: "من غير المرجح أن تنخفض أسعار النفط إلى الغاز في أي وقت قريب".جاءت تصريحات يلين في الوقت الذي وصل فيه السعر إلى متوسط وطني يزيد عن 5 دولارات للغالون في المرة الأولى على الإطلاق يوم الخميس، وفقا للبيانات المقدمة من خدمة التتبع GasBuddy.وأدى ارتفاع أسعار الوقود، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى معاناة الأمريكيين من أسوأ تضخم لهم منذ 40 عاما.وقالت يلين:تأتي الزيادة في الأسعار على خلفية الارتفاع العالمي في أسعار النفط الخام منذ نوفمبر.ويوم الأربعاء، وصل برنت المتداول في لندن، وهو المعيار العالمي للنفط الخام، إلى ما يقرب من 125 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ ذروة 14 عاما.يأتي ارتفاع النفط الخام نفسه بعد ارتفاع الطلب على الطاقة في معظم الاقتصادات العالمية التي انتعشت بقوة من تفشي فيروس كورونا لعام 2020.كما أدى الصراع الروسي الأوكراني منذ فبراير والعقوبات اللاحقة التي فرضها الغرب على روسيا إلى خفض إمدادات معظم سلع الطاقة بشدة، مما رفع أسعارها إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر أو عدة سنوات.في الولايات المتحدة، اتخذت الأزمة بعدا إضافيا مع إغلاق وتقليص حجم العديد من المصافي خلال وباء فيروس كورونا الذي أدى إلى ضغط أكثر حدة على إمدادات البنزين والديزل -الوقود الرئيسي الذي تعمل عليه الشاحنات والحافلات والقطارات والسفن.

https://arabic.sputniknews.com/20220531/أسعار-البنزين-تسجل-رقما-قياسيا-في-بريطانيا-1062922072.html

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