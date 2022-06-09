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https://arabic.sputniknews.com/20220609/-المفوضية-الأوروبية-تناقش-مسألة-منح-أوكرانيا-صفة-دولة-مرشحة-لعضوية-الاتحاد-في-17-يونيو-1063327075.html
المفوضية الأوروبية تناقش في 17 يونيو الجاري منح أوكرانيا صفة دولة "مرشحة" للاتحاد الأوروبي
المفوضية الأوروبية تناقش في 17 يونيو الجاري منح أوكرانيا صفة دولة "مرشحة" للاتحاد الأوروبي
أفادت مصادر إعلامية بأن المفوضية الأوروبية ستناقش مسألة منح أوكرانيا صفة الدولة المرشحة في الاتحاد الأوروبي في 17 يونيو/حزيران، وذلك تحضيرا لدورها في القمة... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T10:38+0000
2022-06-09T11:02+0000
العالم
المفوضية الأوروبية
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وكان البرلمان الأوروبي قد وجه في الجلسة العامة في ستراسبورغ، أمس الأربعاء، اعتماد قرار يدعو دول الاتحاد إلى منح أوكرانيا صفة دولة مرشحة لعضوية الاتحاد.وكان رئيس البرلمان الأوكراني قد وجه نداء من أجل اختيار بلاده مرشحا لعضوية الاتحاد الأوروبي، حيث تمتلك أوكرانيا حاليا اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى فتح أسواق أوكرانيا وتقريبها من أوروبا، كما تتضمن اتفاقية تجارة حرة بعيدة المدى، وفقا لـ "أسوشيتد برس".
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العالم, المفوضية الأوروبية

المفوضية الأوروبية تناقش في 17 يونيو الجاري منح أوكرانيا صفة دولة "مرشحة" للاتحاد الأوروبي

10:38 GMT 09.06.2022 (تم التحديث: 11:02 GMT 09.06.2022)
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المفوضية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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أفادت مصادر إعلامية بأن المفوضية الأوروبية ستناقش مسألة منح أوكرانيا صفة الدولة المرشحة في الاتحاد الأوروبي في 17 يونيو/حزيران، وذلك تحضيرا لدورها في القمة المقرر عقدها في 23-24 من الشهر ذاته.
وكان البرلمان الأوروبي قد وجه في الجلسة العامة في ستراسبورغ، أمس الأربعاء، اعتماد قرار يدعو دول الاتحاد إلى منح أوكرانيا صفة دولة مرشحة لعضوية الاتحاد.
وكان رئيس البرلمان الأوكراني قد وجه نداء من أجل اختيار بلاده مرشحا لعضوية الاتحاد الأوروبي، حيث تمتلك أوكرانيا حاليا اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى فتح أسواق أوكرانيا وتقريبها من أوروبا، كما تتضمن اتفاقية تجارة حرة بعيدة المدى، وفقا لـ "أسوشيتد برس".
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