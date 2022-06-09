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بوتين يلغي شروطا قانونية تتعلق بالأرباح المالية للتجار في البلاد
بوتين يلغي شروطا قانونية تتعلق بالأرباح المالية للتجار في البلاد
اتخذ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قرارا بإلغاء القانون المتعلق بإلزام المصدرين ببيع نصف أرباحهم المالية المكونة من النقد الأجنبي. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T12:36+0000
2022-06-09T12:36+0000
روسيا
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وأصدرت البوابة الرسمية للمعلومات القانونية في روسيا بيانا رسميا جاء فيه: "السكان المشاركون في النشاط الاقتصادي الأجنبي ملزمون ببيع العملة الأجنبية بالمبلغ الذي تحدده اللجنة الحكومية لمراقبة الاستثمارات الأجنبية".وأضاف البيان قائلا إنه تم تحديد موعد الدفع من قبل مجلس إدارة بنك روسيا. وفي نهاية مايو/ أيار الماضي، تم تخفيض شرط البيع الإلزامي لعائدات النقد الأجنبي من 80 إلى 50 في المائة.وأوضحت وزارة المالية أهمية هذا القرار من خلال تثبيت سعر صرف الروبل وتحقيق مستوى كاف من سيولة النقد الأجنبي في السوق.
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روسيا

بوتين يلغي شروطا قانونية تتعلق بالأرباح المالية للتجار في البلاد

12:36 GMT 09.06.2022
© Sputnik . Михаил Метцель / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© Sputnik . Михаил Метцель
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اتخذ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قرارا بإلغاء القانون المتعلق بإلزام المصدرين ببيع نصف أرباحهم المالية المكونة من النقد الأجنبي.
وأصدرت البوابة الرسمية للمعلومات القانونية في روسيا بيانا رسميا جاء فيه: "السكان المشاركون في النشاط الاقتصادي الأجنبي ملزمون ببيع العملة الأجنبية بالمبلغ الذي تحدده اللجنة الحكومية لمراقبة الاستثمارات الأجنبية".
وأضاف البيان قائلا إنه تم تحديد موعد الدفع من قبل مجلس إدارة بنك روسيا.
وفي نهاية مايو/ أيار الماضي، تم تخفيض شرط البيع الإلزامي لعائدات النقد الأجنبي من 80 إلى 50 في المائة.
وأوضحت وزارة المالية أهمية هذا القرار من خلال تثبيت سعر صرف الروبل وتحقيق مستوى كاف من سيولة النقد الأجنبي في السوق.
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