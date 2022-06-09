https://arabic.sputniknews.com/20220609/-وکالة-إيران-تعمل-على-تسريع-إنتاج-وتركيب-أجيال-جديدة-من-أجهزة-الطرد-المركزي-في-منشآتها-النووية-1063316669.html

وکالة: إيران تعمل على تسريع إنتاج وتركيب أجيال جديدة من أجهزة الطرد المركزي في منشآتها النووية

وکالة: إيران تعمل على تسريع إنتاج وتركيب أجيال جديدة من أجهزة الطرد المركزي في منشآتها النووية

كشفت إيران، اليوم الخميس، عن أنها "تعمل على تسريع إنتاج وتركيب أجيال جديدة من أجهزة الطرد المركزي في منشآتها النووية". 09.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-09T08:12+0000

2022-06-09T08:12+0000

2022-06-09T08:12+0000

أخبار إيران

الاتفاق النووي الإيراني

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ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا عن مصدر مطلع، قوله إن "إيران تعمل على تسريع إنتاج وتركيب أجيال جديدة من أجهزة الطرد المركزي، بما في ذلك IR-6 وIR-4 وIR-2m".وأضاف المصدر: "سنبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتلك الإجراءات التي ينبغي إخطارها بها فيما يتعلق بالتزامات الضمانات"، مشيرا إلى أنه "تم تقديم المعلومات اللازمة للوكالة بشأن الإجراءات الأخيرة في الماضي".ووافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 دولة، بأغلبية كبيرة على قرار يدين إيران، بسبب عدم تقديمها ما يفسر وجود آثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع لم يعلن عنها، فيما عارضت كل من روسيا والصين نص القرار، بينما صوتت 30 دولة لصالحه وامتنعت ثلاث دول عن التصويت هي الهند وباكستان وليبيا.وردت إيران على قرار وضع معاهدة "أوكوس" على جدول أعمال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة أن هذا القرار "يزيد من مخاطر الانتشار النووي".بدوره، حمل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان "المتبنين للقرار المعادي لإيران في مجلس الحكام بالوكالة الدولية للطاقة الذرية المسؤولية عن كل تداعيات تهديداتهم".وحسب قناة "فيلق القدس" الإيرانية، قال عبد اللهيان: "تشاورنا مع مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل حول المفاوضات لرفع الحظر وكيفية مواصلة المفاوضات".

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أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني