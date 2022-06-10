https://arabic.sputniknews.com/20220610/أبوظبي-للأوراق-المالية-يحقق-أعلى-قيمة-تداول-بين-البورصات-العربية-خلال-مايو-1063379418.html
"أبوظبي للأوراق المالية" يحقق أعلى قيمة تداول بين البورصات العربية خلال مايو
"أبوظبي للأوراق المالية" يحقق أعلى قيمة تداول بين البورصات العربية خلال مايو
حقق سوق أبوظبي للأوراق المالية أعلى نسبة ارتفاع في قيمة التداول بين البورصات العربية خلال شهر مايو/ أيار الماضي بنحو 292.64 %. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T09:37+0000
2022-06-10T09:37+0000
2022-06-10T09:37+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
اقتصاد
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ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن النشرة الشهرية لأسواق المال العربية التي أصدرها صندوق النقد العربي أن بورصة فلسطين تصدرت الارتفاعات المسجلة على مستوى حجم التداول.وأضافت النشرة، أن عودة نشاط الطروحات الأولية عززت من أداء أسواق المال العربية خلال مايو 2022، لترتفع قيمة التداولات إلى 107.22 مليار دولار أمريكي".في السياق ذاته، سجل مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية انخفاضا بنحو 1.29 % بنهاية تعاملات شهر مايو من عام 2022، مقارنة بنهاية شهر أبريل 2022 ليصل إلى حوالي 502.73 نقطة.وفيما يتعلق بالقيمة السوقية للبورصات العربية، فقد سجلت انخفاضا طفيفا بنحو 0.63 % لتصل إلى 5168 مليار دولار في نهاية مايو 2022 بسبب عمليات جنى أرباح الشركات خلال الربع الأول من عام 2022".وجاءت بورصة بيروت في صدارة البورصات العربية على مستوى مكاسب القيمة السوقية بارتفاع بلغت نسبته 39.50 % وهو ما يعكس ارتفاع نشاط التداول في قطاع البنوك بشكل رئيسي.يذكر أن البورصات العربية واصلت مساعيها خلال مايو الماضي نحو توسعة قاعدة الأسواق الرئيسة من خلال الطروحات الجديدة التي دعمت الأسواق، والتي كان من أهمها الطرح الأولي الذي شهدته سوق أبو ظبي للأوراق المالية من خلال إتمام عملية طرح شركة "بروج" الذي يُعد أكبر طرح أولي في تاريخ السوق.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, اقتصاد
"أبوظبي للأوراق المالية" يحقق أعلى قيمة تداول بين البورصات العربية خلال مايو
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حقق سوق أبوظبي للأوراق المالية أعلى نسبة ارتفاع في قيمة التداول بين البورصات العربية خلال شهر مايو/ أيار الماضي بنحو 292.64 %.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"
عن النشرة الشهرية لأسواق المال العربية التي أصدرها صندوق النقد العربي أن بورصة فلسطين تصدرت الارتفاعات المسجلة على مستوى حجم التداول.
وأضافت النشرة، أن عودة نشاط الطروحات الأولية عززت من أداء أسواق المال العربية خلال مايو 2022، لترتفع قيمة التداولات إلى 107.22 مليار دولار أمريكي".
في السياق ذاته، سجل مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية انخفاضا بنحو 1.29 % بنهاية تعاملات شهر مايو من عام 2022، مقارنة بنهاية شهر أبريل 2022 ليصل إلى حوالي 502.73 نقطة.
وفيما يتعلق بالقيمة السوقية للبورصات العربية
، فقد سجلت انخفاضا طفيفا بنحو 0.63 % لتصل إلى 5168 مليار دولار في نهاية مايو 2022 بسبب عمليات جنى أرباح الشركات خلال الربع الأول من عام 2022".
وجاءت بورصة بيروت في صدارة البورصات العربية على مستوى مكاسب القيمة السوقية بارتفاع بلغت نسبته 39.50 % وهو ما يعكس ارتفاع نشاط التداول في قطاع البنوك بشكل رئيسي.
يذكر أن البورصات العربية واصلت مساعيها خلال مايو الماضي نحو توسعة قاعدة الأسواق الرئيسة من خلال الطروحات الجديدة التي دعمت الأسواق، والتي كان من أهمها الطرح الأولي الذي شهدته سوق أبو ظبي للأوراق المالية من خلال إتمام عملية طرح شركة "بروج" الذي يُعد أكبر طرح أولي في تاريخ السوق.