عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220610/أمريكا-إصابة-3-أشخاص-بإطلاق-نار-في-مركز-تسوق-في-كارولينا-الشمالية-1063409226.html
أمريكا.. إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار في مركز تسوق في كارولينا الشمالية
أمريكا.. إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار في مركز تسوق في كارولينا الشمالية
قالت الشرطة الأمريكية إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح بعد إطلاق نار، اليوم الجمعة، في مركز تسوق بولاية كارولينا الشمالية. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T18:44+0000
2022-06-10T18:44+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0e/1048359615_0:156:3089:1893_1920x0_80_0_0_659f655afa6274b0694319cd63e7532f.jpg
وأفاد ريك جودال، المتحدث باسم إدارة شرطة مدينة غاستونيا، بأن إطلاق النار حدث ظهر اليوم في قاعة الطعام في إيستريدغ مول في غاستونيا، على ما نقلت "أسوشيتد برس".وتقع المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 77000 نسمة إلى الغرب من شارلوت، وهي ليست بعيدة عن حدود الولاية مع كارولينا الجنوبية.وأضاف جواد إن الأشخاص الثلاثة الذين أصيبوا بالرصاص يعالجون من جروحهم.ولفت إلى أن مشتبها به أو أكثر فروا من المركز التجاري ولم يتم القبض عليهم.وبشكل متكرر، تشهد الولايات المتحدة حوادث عنف وإطلاق نار في المراكز التجارية والمدارس والحانات تسفر عن عشرات القتلى الأبرياء.
https://arabic.sputniknews.com/20210317/أمريكا-تشهد-يوما-داميا-3-عمليات-إطلاق-نار-بجورجيا-تخلف-8-قتلى-1048382936.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0e/1048359615_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_3e5eaaf42531f2377bfc8621253e6c93.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا.. إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار في مركز تسوق في كارولينا الشمالية

18:44 GMT 10.06.2022
© MARK HOFFMANالشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© MARK HOFFMAN
تابعنا عبرTelegram
قالت الشرطة الأمريكية إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح بعد إطلاق نار، اليوم الجمعة، في مركز تسوق بولاية كارولينا الشمالية.
وأفاد ريك جودال، المتحدث باسم إدارة شرطة مدينة غاستونيا، بأن إطلاق النار حدث ظهر اليوم في قاعة الطعام في إيستريدغ مول في غاستونيا، على ما نقلت "أسوشيتد برس".
وتقع المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 77000 نسمة إلى الغرب من شارلوت، وهي ليست بعيدة عن حدود الولاية مع كارولينا الجنوبية.
الشرطة تحقق في حادث إطلاق نار بمصنع للجعة في مدينة ميلووكي بولاية ويسكنسون الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2021
"أمريكا تشهد يوما داميا"... 3 حوادث إطلاق نار في جورجيا تخلف 8 قتلى
17 مارس 2021, 02:09 GMT
وأضاف جواد إن الأشخاص الثلاثة الذين أصيبوا بالرصاص يعالجون من جروحهم.
ولفت إلى أن مشتبها به أو أكثر فروا من المركز التجاري ولم يتم القبض عليهم.
وبشكل متكرر، تشهد الولايات المتحدة حوادث عنف وإطلاق نار في المراكز التجارية والمدارس والحانات تسفر عن عشرات القتلى الأبرياء.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала