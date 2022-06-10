https://arabic.sputniknews.com/20220610/أمريكا-إصابة-3-أشخاص-بإطلاق-نار-في-مركز-تسوق-في-كارولينا-الشمالية-1063409226.html
أمريكا.. إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار في مركز تسوق في كارولينا الشمالية
أمريكا.. إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار في مركز تسوق في كارولينا الشمالية
قالت الشرطة الأمريكية إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح بعد إطلاق نار، اليوم الجمعة، في مركز تسوق بولاية كارولينا الشمالية. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T18:44+0000
2022-06-10T18:44+0000
2022-06-10T18:44+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأفاد ريك جودال، المتحدث باسم إدارة شرطة مدينة غاستونيا، بأن إطلاق النار حدث ظهر اليوم في قاعة الطعام في إيستريدغ مول في غاستونيا، على ما نقلت "أسوشيتد برس".وتقع المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 77000 نسمة إلى الغرب من شارلوت، وهي ليست بعيدة عن حدود الولاية مع كارولينا الجنوبية.وأضاف جواد إن الأشخاص الثلاثة الذين أصيبوا بالرصاص يعالجون من جروحهم.ولفت إلى أن مشتبها به أو أكثر فروا من المركز التجاري ولم يتم القبض عليهم.وبشكل متكرر، تشهد الولايات المتحدة حوادث عنف وإطلاق نار في المراكز التجارية والمدارس والحانات تسفر عن عشرات القتلى الأبرياء.
https://arabic.sputniknews.com/20210317/أمريكا-تشهد-يوما-داميا-3-عمليات-إطلاق-نار-بجورجيا-تخلف-8-قتلى-1048382936.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا.. إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار في مركز تسوق في كارولينا الشمالية
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قالت الشرطة الأمريكية إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح بعد إطلاق نار، اليوم الجمعة، في مركز تسوق بولاية كارولينا الشمالية.
وأفاد ريك جودال، المتحدث باسم إدارة شرطة مدينة غاستونيا، بأن إطلاق النار حدث ظهر اليوم في قاعة الطعام في إيستريدغ مول في غاستونيا، على ما نقلت "أسوشيتد برس
".
وتقع المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 77000 نسمة إلى الغرب من شارلوت، وهي ليست بعيدة عن حدود الولاية مع كارولينا الجنوبية.
وأضاف جواد إن الأشخاص الثلاثة الذين أصيبوا بالرصاص يعالجون من جروحهم.
ولفت إلى أن مشتبها به أو أكثر فروا من المركز التجاري ولم يتم القبض عليهم.
وبشكل متكرر، تشهد الولايات المتحدة حوادث عنف وإطلاق نار
في المراكز التجارية والمدارس والحانات تسفر عن عشرات القتلى الأبرياء.