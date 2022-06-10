https://arabic.sputniknews.com/20220610/أوليانوف-توجد-فرص-لإحياء-خطة-العمل-المشتركة-حتى-بعد-صدور-قرار-محافظي-وكالة-الطاقة-الذرية-1063404109.html

أوليانوف: توجد فرص لإحياء خطة العمل المشتركة حتى بعد صدور قرار محافظي وكالة الطاقة الذرية

أوليانوف: توجد فرص لإحياء خطة العمل المشتركة حتى بعد صدور قرار محافظي وكالة الطاقة الذرية

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل أوليانوف، اليوم الجمعة، بأنه لا تزال هناك فرص لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة وحتى بعد صدور... 10.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-10T16:32+0000

2022-06-10T16:32+0000

2022-06-10T16:32+0000

العالم

روسيا

إيران

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موسكو - سبوتنيك. وقال أوليانوف على أثير قناة "روسيا-24": "من السابق لأوانه القول إن الوضع قد جُمد بشكل كامل، وإنه قد وصل إلى طريق مسدود".وأضاف: "ربما، نحتاج الآن إلى محاولة لإحياء المحادثات بطريقة ما، كل هذا ليس بالأمر السهل، بطبيعة الحال، وعلى وجه الخصوص، بسبب أنه بعد اعتماد القرار، سيأخذ الإيرانيون وقفة إضافية، على ما أظن".ولفت المندوب الروسي إلى ضرورة العمل على إحياء عملية التفاوض، مشيرا: "لا تزال هناك فرص قائمة، وبالتزامن مع ذلك، ينبغي تشجيع أمانة الوكالة وإيران على مواصلة الحوار حول ما يسمى بالمسائل العالقة".وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد تبنى، يوم الأربعاء الماضي، قرارا بشأن "تعاون إيران غير الكافي" مع المنظمة الدولية، مشيرا إلى أن طهران لم تقدم إيضاحات كافية بشأن العثور على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع غير معلن عنها. وردا على القرار، أعلنت الحكومة الإيرانية فصل كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إحدى المنشآت النووية الإيرانية، معتبرة أن تلك الكاميرات لا تدخل ضمن تعهد طهران في اتفاق الضمانات الموقّع مؤخرا مع الوكالة. وتأتي هذه التطورات في وقت يهيمن فيه الجمود على محادثات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.

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