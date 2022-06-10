https://arabic.sputniknews.com/20220610/إعلام-منصّة-جوازات-السفر-اللبنانية-تعاود-العمل-اعتبارا-من-الاثنين--1063377587.html
إعلام: منصّة جوازات السفر اللبنانية تعاود العمل اعتبارا من الاثنين
إعلام: منصّة جوازات السفر اللبنانية تعاود العمل اعتبارا من الاثنين
قالت تقارير إعلامية إن منصة جوازات السفر التابعة للأمن العام اللبناني سوف تعاود ممارسة عملها مرة أخرى عقب قرار توقفها بسبب تزايد الطلب على جوازات السفر من... 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T08:37+0000
2022-06-10T08:37+0000
2022-06-10T08:37+0000
أخبار لبنان
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ووفقا لقناة الـ"إل بي سي آي"، تعاود المنصة عملها بداية من الاثنين القادم 13 يونيو/ حزيران.وقالت: "عُلم أنّ منصّة جوازات السفر في المديرية العامة للأمن العام، ستعاود العمل نهار الاثنين 13 حزيران 2022".وعللت "اضطرارها إلى وقف العمل بمنصّة مواعيد جوازات السّفر اعتبارًا من تاريخ 27/4/2022، حفاظًا على مصداقية الأمن العام أمام المواطنين، لعدم منحهم مواعيد جديدة دون إمكانيّة استقبالهم، وذلك لحين قيام المعنيّين بإجراء اللّازم، وتأمين الأموال المطلوبة لتنفيذ العقد المبرَم مع الشّركة؛ مع العلم أنّ كلّ من لديه موعدًا على المنصّة سيتمّ منحه جواز سفر وفقًا للموعد المعطى له سابقًا".وأوضحت أن استخراج جواز سفر هو حق لكل لبناني، ولذلك فقد اتّخذت "مطلع العام 2021 الإجراءات الإداريّة اللّازمة، وفقًا للقوانين والأنظمة المرعيّة لتأمين جوازات سفر جديدة، وتواصَل المسؤولون فيها مع إدارات الدّولة ومؤسّساتها لإبرام العقود المطلوبة، والتّعجيل بتأمين التّمويل اللّازم لتحقيق المشروع".لكنها أكدت أنّه "حتّى تاريخه، لم يتمّ إيفاء الشّركة المتعاقِدة قيمة العقد الموقَّع، ممّا أدّى إلى تأجيل تسليم الكميّة المطلوبة إلى الأمن العام، في وقت بدأت الكميّة المتوفّرة من جوازات السّفر بالنّفاد".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان
إعلام: منصّة جوازات السفر اللبنانية تعاود العمل اعتبارا من الاثنين
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قالت تقارير إعلامية إن منصة جوازات السفر التابعة للأمن العام اللبناني سوف تعاود ممارسة عملها مرة أخرى عقب قرار توقفها بسبب تزايد الطلب على جوازات السفر من اللبنانيين.
ووفقا لقناة الـ"إل بي سي آي
"، تعاود المنصة عملها بداية من الاثنين القادم 13 يونيو/ حزيران.
وقالت: "عُلم أنّ منصّة جوازات السفر في المديرية العامة للأمن العام، ستعاود العمل نهار الاثنين 13 حزيران 2022".
وقد قررت السلطات إيقاف عمل المنصة في نهاية أبريل/ نيسان الماضي، مؤكدة أن هناك ضغطا كبيرا تعرضت له المنصة.
وعللت "اضطرارها إلى وقف العمل بمنصّة مواعيد جوازات السّفر اعتبارًا من تاريخ 27/4/2022، حفاظًا على مصداقية الأمن العام أمام المواطنين، لعدم منحهم مواعيد جديدة دون إمكانيّة استقبالهم، وذلك لحين قيام المعنيّين بإجراء اللّازم، وتأمين الأموال المطلوبة لتنفيذ العقد المبرَم مع الشّركة؛ مع العلم أنّ كلّ من لديه موعدًا على المنصّة سيتمّ منحه جواز سفر وفقًا للموعد المعطى له سابقًا".
وقالت: "دوائر المديريّة ومراكزها الإقليميّة شهدت اعتبارًا من العام 2020، ضغطًا كبيرًا على طلبات جوازات السّفر، فاقت عشرات أضعاف الأعوام السّابقة، ممّا أثّر على مخزون جوازات السّفر لديها".
وأوضحت أن استخراج جواز سفر هو حق لكل لبناني، ولذلك فقد اتّخذت "مطلع العام 2021 الإجراءات الإداريّة اللّازمة، وفقًا للقوانين والأنظمة المرعيّة لتأمين جوازات سفر جديدة، وتواصَل المسؤولون فيها مع إدارات الدّولة ومؤسّساتها لإبرام العقود المطلوبة، والتّعجيل بتأمين التّمويل اللّازم لتحقيق المشروع".
لكنها أكدت أنّه "حتّى تاريخه، لم يتمّ إيفاء
الشّركة المتعاقِدة قيمة العقد الموقَّع، ممّا أدّى إلى تأجيل تسليم الكميّة المطلوبة إلى الأمن العام، في وقت بدأت الكميّة المتوفّرة من جوازات السّفر بالنّفاد".