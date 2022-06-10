https://arabic.sputniknews.com/20220610/إيفانكا-ترامب-تتبرأ-لأول-من-مزاعمه-بأن-انتخابات-2020-سرقت-ووالدها-يرد-عليها-1063406057.html

إيفانكا ترامب تتبرأ لأول مرة من مزاعم والدها بأن "انتخابات 2020 سرقت"... والأخير يرد

إيفانكا ترامب تتبرأ لأول مرة من مزاعم والدها بأن "انتخابات 2020 سرقت"... والأخير يرد

أدلت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أمس الخميس، بشهادتها في جلسة ‏علنية أمام لجنة التحقيق في أحداث الشغب التي وقعت يوم 6 يناير/... 10.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-10T17:05+0000

2022-06-10T17:05+0000

2022-06-10T17:19+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وبثت لجنة التحقيق شهادة مصورة لإيفانكا ترامب، والتي قالت فيها إنها "قبلت" أنه لم يكن هناك تزوير في انتخابات 2020 كان من الممكن أن يغير نتيجتها.وتابعت ترامب، التي كانت من كبار مستشاري البيت الأبيض في عهد والدها، أنها تأثرت برأي المدعي العام آنذاك، بيل بار، الذي رفض ضغوط والدها دونالد ترامب لتأييد مزاعم الاحتيال التي قدمها، ووصف بار هذه المزاعم بشكل منفصل بأنها "هراء".وكان مقطع الفيديو الذي تم عرضه في جلسة الاستماع العلنية من جانب لجنة التحقيق في أحداث 6 يناير 2021، أمس الخميس، هو أول بث علني لتقييم إيفانكا ترامب لنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وشرعيتها.في المقابل، رد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على شهادة ابنته إيفانكا، قائلا في منشور له على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث"، اليوم الجمعة: "لم تشارك إيفانكا ترامب في النظر في نتائج الانتخابات أو دراستها، لقد خرجت منذ فترة طويلة، وكانت في رأيي تحاول أن تبدي احتراما لبيل بار ومنصبه كمدعي عام"، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.ولم يوضح ترامب في منشورة ما كان يقصده بـ"خروج" إيفانكا ترامب.وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ذكرت في وقت سابق من الأسبوع الحالي، أن إيفانكا ترامب وزوجها جارد كوشنر لم يكونا جزءا من الجهود المكثفة التي بذلها والدها دونالد ترامب وآخرون لإلغاء نتائج انتخابات 2020 في الأسابيع التي تلت التصويت، وأنهما بدلا من ذلك كانا يخططان لمغادرة العاصمة واشنطن بهدوء.

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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم