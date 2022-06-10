https://arabic.sputniknews.com/20220610/ابتكار-شريط-لاصق-قابل-للأكل-لإغلاق-الساندويشات-1063404704.html

ابتكار شريط لاصق قابل للأكل لإغلاق الساندويشات

ابتكار شريط لاصق قابل للأكل لإغلاق الساندويشات

يستاء البعض عند تناول الشطائر (السنادويشات) كبيرة الحجم من خروج مكوناتها من الخبز، ما يتسبب في فوضى ويقلل من الاستمتاع بتلك السندويشات. 10.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-10T16:48+0000

2022-06-10T16:48+0000

2022-06-10T16:48+0000

مجتمع

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وقالت مجلة "فوكاس" الإيطالية إن مجموعة من 4 طالبات في كلية الهندسة الكيميائية والجزيئية الحيوية من جامعة جون هوبكنز، ابتكرت شريطا لاصقا قابلا للأكل يمكن من خلاله إغلاق الساندويشات والحفاظ على مكوناتها في مكانها الصحيح أثناء الأكل.جاء الإعلان عن هذا الابتكار في الثالث من مايو/ أيار الماضي خلال فاعليات يوم التصميم الهندسي، الذي تخصصه جامعة جون هوبكنز لتقديم المشاريع المبتكرة التي يقدمها الطلاب.أطلقت الطالبات اسم "Tastee Tape" على الشريط اللاصق المبتكر، والذي ولدت فكرته أثناء استراحة الغداء، عندما أسقطت إحدى الطالبات الأربعة صاحبات الابتكار محتويات ساندويش كانت تأكله، حسبما ذكرت تايلر جوارينو، إحدى المخترعات الأربع.يشار إلى أن المواد المصنوع منها الشريط اللاصق القابل للأكل لا تزال سرية، حيث لا يزال طلب براءة اختراع هذا الشريط اللاصق معلقا، لكن من الواضح أنه مادة لاصقة عضوية مدمجة مع هيكل ليفي صالح للأكل.وتضيف جوارينو قائلة: "لقد اختبرنا 50 تركيبة مختلفة قبل التوصل إلى التركيبة الصحيحة، ولتنشيط خصائصه اللاصقة، يجب غمر الشريط اللاصق في الماء لبضع لحظات، ثم يجف بمجرد وضعه على السنادويش، يحافظ على حافتي الخبز متماسكتين ومنع المكونات من الخروج".ووفقًا للطالبات، فإن تكلفة إنتاج قطعة صغيرة من هذا الشريط اللاصق تبلغ سنتا واحدا، كما يمكن بيع عبوة مكونة من 50 قطعة بخمسة دولارات، مع ربح قدره نسبة 900 %، ويمكن مستقبلا أن يصبح Taste Tape مادة لاصقة على الوجهين، وبالتالي يمكن استخدامها في أطباق أخرى، أو حتى مادة لاصقة ذات نكهات مختلفة، لإعطاء نكهات مختلفة للأطعمة.

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مجتمع