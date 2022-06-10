https://arabic.sputniknews.com/20220610/ارتفاع-معدل-التضخم-السنوي-في-الصين-إلى-21--في-مايو-2022--1063367002.html
ارتفاع معدل التضخم السنوي في الصين إلى 2.1 % في مايو 2022
ارتفاع معدل التضخم السنوي في الصين إلى 2.1 % في مايو 2022
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني، اليوم الجمعة، ارتفاع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بالصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم خلال الشهر الماضي، أيار/ مايو بنسبة... 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T05:07+0000
2022-06-10T05:07+0000
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الصين
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بكين - سبوتنيك. ويعتبر مؤشر التضخم في الصين، مقياسا على حركة الطلب على الاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وعليه يستمد الاقتصاد العالمي توجهات الطلب بناء على الأرقام الصادرة.ويأتي ارتفاع التضخم السنوي في الصين خلال الشهر الماضي، مدفوعا بارتفاع مجموعة أسعار السلع الغذائية، والنفط ومشتقاته، مع زيادة الطلب على الاستهلاك.وارتفعت أسعار المواد الغذائية في أيار / مايو الماضي بنسبة 2.3 في المئة على أساس سنوي، وأسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2.1 %، وأسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 3 %، كما ارتفعت تكلفة الخدمات بنسبة 0.7 % على أساس سنوي.كما صعدت على وجه الخصوص، بحسب المكتب الوطني للإحصاء الصيني، أسعار الخضروات الطازجة والفواكه الطازجة والبيض بنسبة 11.6 % و19 % و10.6% على أساس سنوي. في الوقت نفسه، انخفض سعر لحم الخنزير بنسبة 21.1 %.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/خبير-مصري-الولايات-المتحدة-تحرق-العالم-بنار-التضخم-ورفع-سعر-الفائدة-1061879879.html
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الصين
ارتفاع معدل التضخم السنوي في الصين إلى 2.1 % في مايو 2022
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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني، اليوم الجمعة، ارتفاع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بالصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم خلال الشهر الماضي، أيار/ مايو بنسبة 2.1 في المئة على أساس سنوي.
بكين - سبوتنيك
. ويعتبر مؤشر التضخم في الصين، مقياسا على حركة الطلب على الاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وعليه يستمد الاقتصاد العالمي توجهات الطلب بناء على الأرقام الصادرة.
ويأتي ارتفاع التضخم السنوي في الصين خلال الشهر الماضي، مدفوعا بارتفاع مجموعة أسعار السلع الغذائية، والنفط ومشتقاته، مع زيادة الطلب على الاستهلاك.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية في أيار / مايو الماضي بنسبة 2.3 في المئة على أساس سنوي، وأسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2.1 %، وأسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 3 %، كما ارتفعت تكلفة الخدمات بنسبة 0.7 % على أساس سنوي.
كما صعدت على وجه الخصوص، بحسب المكتب الوطني للإحصاء الصيني، أسعار الخضروات الطازجة
والفواكه الطازجة والبيض بنسبة 11.6 % و19 % و10.6% على أساس سنوي. في الوقت نفسه، انخفض سعر لحم الخنزير بنسبة 21.1 %.