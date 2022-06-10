https://arabic.sputniknews.com/20220610/افتتاح-أول-جسر-سريع-بين-روسيا-والصين-1063366506.html
افتتاح أول جسر سريع بين روسيا والصين
افتتاح أول جسر سريع بين روسيا والصين
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بافتتاح أول جسر سريع بين روسيا والصين، ليربط مدينتي بلاغوفيشتشينسك الروسية وهيهي الصينية. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T04:17+0000
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روسيا
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فلاديفوستوك، روسيا - سبوتنيك. وشارك في حفل الافتتاح عدد من كبار المسؤولين الصينيين والروس عن بعد.ارتفع التبادل التجاري بين روسيا والصين في الفترة بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان 2022، بنسبة 25.9% لتبلغ 51 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، 51.09 مليار دولار، بنمو بلغ 25.9%.وزادت صادرات الصين إلى روسيا بنسبة 11.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 20.24 مليار دولار، بينما ارتفعت صادرات روسيا إلى الصين بنسبة 37.8%، لتبلغ 30.85 مليار دولار.والعام الماضي، زاد التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 35.8% ليصل إلى مستوى قياسي، استقر عند 146.887 مليار دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220601/لافروف-روسيا-والصين-ستزيدان-التعاملات-باليوان-والروبل-1062948080.html
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افتتاح أول جسر سريع بين روسيا والصين
04:17 GMT 10.06.2022 (تم التحديث: 04:36 GMT 10.06.2022) تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بافتتاح أول جسر سريع بين روسيا والصين، ليربط مدينتي بلاغوفيشتشينسك الروسية وهيهي الصينية.
فلاديفوستوك، روسيا - سبوتنيك
. وشارك في حفل الافتتاح عدد من كبار المسؤولين الصينيين والروس عن بعد.
ارتفع التبادل التجاري بين روسيا والصين
في الفترة بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان 2022، بنسبة 25.9% لتبلغ 51 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، 51.09 مليار دولار، بنمو بلغ 25.9%.
وزادت صادرات الصين إلى روسيا بنسبة 11.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 20.24 مليار دولار، بينما ارتفعت صادرات روسيا إلى الصين بنسبة 37.8%، لتبلغ 30.85 مليار دولار.
والعام الماضي، زاد التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 35.8% ليصل إلى مستوى قياسي، استقر عند 146.887 مليار دولار.