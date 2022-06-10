https://arabic.sputniknews.com/20220610/اكتشاف-أول-حالة-جدري-القرود-في-صفوف-الجيش-الأمريكي-في-ألمانيا-1063399005.html

اكتشاف أول حالة "جدري القرود" في صفوف الجيش الأمريكي في ألمانيا

اكتشاف أول حالة "جدري القرود" في صفوف الجيش الأمريكي في ألمانيا

قال متحدث باسم القيادة الأمريكية الأوروبية، إن أحد أفراد الخدمة الفعلية في الجيش الأمريكي المتمركز في شتوتغارت في ألمانيا تعد أول حالة إصابة للجيش بمرض جدري... 10.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-10T13:54+0000

2022-06-10T13:54+0000

2022-06-10T13:54+0000

العالم

الجيش الأمريكي

جدري القردة

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وقال المتحدث باسم الجيش ويليام سبيكس، في بيان، "إن العنصر العسكري أثبت مؤخرا إصابته بجدري القرود"، مضيفا، "تمت رؤية الشخص وعلاجه في عيادة الصحة التابعة للجيش في شتوتغارت، وهو الآن في مكان معزول خارج القاعدة وسيبقى هناك حتى يتعافى"، وفقا لشبكة "CNN".وتابع: "لقد قرر مسؤولو الصحة العامة أن الخطر على عموم السكان منخفض للغاية. وكإجراء احترازي، يتم تتبع المخالطين لموظفي العيادة الذين تفاعلوا مع المريض. الحالة في شتوتغارت هي من سلالة غرب إفريقيا، التي تعتبر بشكل عام خفيفة وطبيعة الانتقال من إنسان إلى آخر محدودة"، منوها إلى إن الجيش الأمريكي يلتزم بجميع قوانين ولوائح الدولة المضيفة السارية.و وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ينتشر الفيروس في المقام الأول من خلال الاتصال المباشر مع سوائل جسم الشخص المصاب أو قروحه أو يمكن أن ينتشر من خلال المواد الملوثة مثل البياضات، فيما لا يزال الباحثون يتعلمون طرق انتقال محتملة أخرى مثل الاتصال بالسائل المنوي لشخص مصاب أو الاتصال بشخص مصاب ليس لديه أعراض.وحتى يوم الخميس، أبلغ مركز السيطرة على الأمراض عن 45 حالة محتملة أو مؤكدة لمرض جدري القرود في 15 ولاية إضافة إلى مقاطعة كولومبيا.وأفادت مراكز السيطرة على الأمراض أن هناك 1356 حالة إصابة بجدري القرود وفيروس الأورثوبوكس - عائلة الفيروسات التي ينتمي إليها جدري القرود - في 31 دولة حيث لا يتوطن جدرى القرود.

https://arabic.sputniknews.com/20220609/البرازيل-تسجل-أول-إصابة-بـجدري-القرود-1063309070.html

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العالم, الجيش الأمريكي, جدري القردة