https://arabic.sputniknews.com/20220610/اكتشاف-حفريات-أسماك-قرش-مسطحة-الأسنان-عمرها-135-مليون-عام-1063393548.html
اكتشاف حفريات أسماك قرش مسطحة الأسنان عمرها 135 مليون عام
اكتشاف حفريات أسماك قرش مسطحة الأسنان عمرها 135 مليون عام
اكتشف علماء حفريات عدد من المتحجرات في شمال شرق كولومبيا تعود لنوع من أسماك القرش مسطحة الأسنان عاشت قبل ملايين السنين. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T12:49+0000
2022-06-10T12:49+0000
2022-06-10T12:49+0000
مجتمع
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وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية أن هذه المتحجرات تعود إلى نوع يسمى "ستروفودوس ريبيكاي" وقد عثر عليها في زاباتوكا، على بعد نحو 250 كيلومتراً إلى الشمال من بوغوتا.وأثبتت الدراسات أن هذا النوع من أسماك القرش كان يعيش قبل 135 مليون سنة في هذا الجزء المغمور من أمريكا الجنوبية، وتراوح طول السمكة بين 4 و5 أمتار، وكان لها أسنان تشبه أحجار الدومينو استخدمتها لسحق الطعام بدلا من تمزيقه كما تفعل أسماك القرش الحالية.واستمر في تلك الدراسات كل من إدوين كادينا من جامعة روزاريو في بوغوتا وخورخي كاريلو من جامعة زيوريخ السويسرية قرابة 10 اعوام للتوصل إلى هذا الاكتشاف، فيما نشرت مجلة "بير" العلمية الدراسة الكولومبية.وتعتبر هذه المتحجرات هي الأولى لأسماك من عائلة "ستروفودوس" يُعثر عليها في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، أي في المنطقة التي كانت تسمى غوندوانا وكانت تتألف من أمريكا الجنوبية وأفريقيا وأستراليا والهند والقطب الجنوبي، حيث كان يعتقد أن أسماك القرش تؤدي دورا مهما في المنظومة البيئية البحرية في ذلك الزمن.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
اكتشاف حفريات أسماك قرش مسطحة الأسنان عمرها 135 مليون عام
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اكتشف علماء حفريات عدد من المتحجرات في شمال شرق كولومبيا تعود لنوع من أسماك القرش مسطحة الأسنان عاشت قبل ملايين السنين.
وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية
أن هذه المتحجرات تعود إلى نوع يسمى "ستروفودوس ريبيكاي" وقد عثر عليها في زاباتوكا، على بعد نحو 250 كيلومتراً إلى الشمال من بوغوتا.
وأثبتت الدراسات أن هذا النوع من أسماك القرش كان يعيش قبل 135 مليون سنة في هذا الجزء المغمور من أمريكا الجنوبية، وتراوح طول السمكة بين 4 و5 أمتار، وكان لها أسنان تشبه أحجار الدومينو استخدمتها لسحق الطعام بدلا من تمزيقه كما تفعل أسماك القرش الحالية.
واستمر في تلك الدراسات كل من إدوين كادينا من جامعة روزاريو في بوغوتا وخورخي كاريلو من جامعة زيوريخ السويسرية قرابة 10 اعوام للتوصل إلى هذا الاكتشاف، فيما نشرت مجلة "بير" العلمية الدراسة الكولومبية.
وتعتبر هذه المتحجرات هي الأولى لأسماك من عائلة "ستروفودوس" يُعثر عليها في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، أي في المنطقة التي كانت تسمى غوندوانا وكانت تتألف من أمريكا الجنوبية وأفريقيا وأستراليا والهند والقطب الجنوبي، حيث كان يعتقد أن أسماك القرش تؤدي دورا مهما في المنظومة البيئية البحرية في ذلك الزمن.