https://arabic.sputniknews.com/20220610/اكتشاف-مقبرة-أثرية-للمسلمين-جنوبي-سوريا-1063384336.html
اكتشاف مقبرة أثرية للمسلمين جنوبي سوريا
اكتشاف مقبرة أثرية للمسلمين جنوبي سوريا
عثر مجموعة من العلماء على مقبرة أثرية، جنوبي سوريا، تعود لحوالي 1.3 ألف عام، وفقًا لدراسة أجراها فريق دولي من العلماء نُشرت في مجلة "Nature". 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T10:48+0000
2022-06-10T10:48+0000
2022-06-10T10:48+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وبحسب أصول ونوع الدفن تعتبر المقبرة واحدة من أقدم المدافن العربية الإسلامية في بلاد الشام. ومن المثير للاهتمام وجود تشابه جيني مع مجموعة من البدو الحديثين وشعب المملكة العربية السعودية، وليس مع معظم الجماعات الشامية المجاورة.وبحسب الدراسة، قبل الدفن تم لف جثت المتوفين ووضعت باتجاه مكة. وأشار فريق العمل إلى أن هذا الدفن يوفر معلومات إضافية حول التبني المبكر لبعض طقوس الدفن لدى المسلمين، والتي تم اتباعها حتى في المناطق النائية".يذكر أن علماء آثار سوريون عثروا العام الماضي على مقبرة أثرية تضم 13 قبرا تعود إلى العصر الروماني البيزنطي، في قرية بالقرب من القنيطرة التي تبعد مسافة سبعين كيلومترا جنوب غرب دمشق.
https://arabic.sputniknews.com/20210606/أقدم-من-أهرامات-مصر-اكتشاف-مقبرة-بأيرلندا-يعود-تاريخها-لـ-3200-سنة-قبل-الميلاد-1049175943.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
اكتشاف مقبرة أثرية للمسلمين جنوبي سوريا
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عثر مجموعة من العلماء على مقبرة أثرية، جنوبي سوريا، تعود لحوالي 1.3 ألف عام، وفقًا لدراسة أجراها فريق دولي من العلماء نُشرت في مجلة "Nature".
وبحسب أصول ونوع الدفن تعتبر المقبرة واحدة من أقدم
المدافن العربية الإسلامية في بلاد الشام. ومن المثير للاهتمام وجود تشابه جيني مع مجموعة من البدو الحديثين وشعب المملكة العربية السعودية، وليس مع معظم الجماعات الشامية المجاورة.
وبحسب الدراسة، قبل الدفن تم لف جثت المتوفين ووضعت باتجاه مكة. وأشار فريق العمل
إلى أن هذا الدفن يوفر معلومات إضافية حول التبني المبكر لبعض طقوس الدفن لدى المسلمين، والتي تم اتباعها حتى في المناطق النائية".
يذكر أن علماء آثار سوريون عثروا العام الماضي على مقبرة أثرية تضم 13 قبرا تعود إلى العصر الروماني البيزنطي، في قرية بالقرب من القنيطرة التي تبعد مسافة سبعين كيلومترا جنوب غرب دمشق.