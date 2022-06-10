https://arabic.sputniknews.com/20220610/الأردن-يدين-اعتداءات-المجموعات-الاستيطانية-على-أملاك-بطريركية-الروم-الأرثوذكس-1063403412.html
الأردن يدين اعتداءات المجموعات الاستيطانية على أملاك بطريركية الروم الأرثوذكس
الأردن يدين اعتداءات المجموعات الاستيطانية على أملاك بطريركية الروم الأرثوذكس
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، الاعتداءات المستمرة للمجموعات الاستيطانية على أملاك بطريركية الروم الأرثوذكس، مُحذرةً من تبعات قرار المحكمة... 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T16:11+0000
2022-06-10T16:11+0000
2022-06-10T16:11+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102024/80/1020248034_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_3b4abb9a38d54d4b639279bf2fb63ed5.jpg
عمان - سبوتنيك. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول اليوم الجمعة : "رفض المملكة المُطلق لجميع الإجراءات، التي تستهدف تغيير هوية وطابع القدس الشرقية المحتلة، بما فيها البلدة القديمة، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، بما في ذلك الأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية، ووقوف المملكة إلى جانب المقدسيين والكنيسة الأرثوذكسية ضد اعتداءات المستوطنين" .وحمّل الناطق الرسمي باسم الوزارة : "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن استمرار اعتداءات المستوطنين وانتهاكات الوضع القائم، وشدد على أن الأردن وانطلاقًا من الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المُقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، سيستمر بالقيام بكل الخطوات المُمكنة لحماية المقدسات والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس لتكون مفتاحاً للسلام ورمزاً للتسامح والوئام" .
https://arabic.sputniknews.com/20220511/الشرطة-الإسرائيلية-تحييد-فلسطيني-حاول-طعن-جنود-في-القدس-الشرقية-1062114625.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102024/80/1020248034_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_b0603b283a0a343fb77748b66a68cbe5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
الأردن يدين اعتداءات المجموعات الاستيطانية على أملاك بطريركية الروم الأرثوذكس
تابعنا عبر
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، الاعتداءات المستمرة للمجموعات الاستيطانية على أملاك بطريركية الروم الأرثوذكس، مُحذرةً من تبعات قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأخير على أملاك الكنيسة والوجود المسيحي في القدس الشرقية المحتلة، ومؤكدةً عدم اعترافها بسلطة المحاكم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي القدس الشرقية.
عمان - سبوتنيك. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول اليوم الجمعة : "رفض المملكة المُطلق لجميع الإجراءات، التي تستهدف تغيير هوية وطابع القدس الشرقية
المحتلة، بما فيها البلدة القديمة، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، بما في ذلك الأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية، ووقوف المملكة إلى جانب المقدسيين والكنيسة الأرثوذكسية ضد اعتداءات المستوطنين" .
وحمّل الناطق الرسمي باسم الوزارة : "الحكومة الإسرائيلية
المسؤولية عن استمرار اعتداءات المستوطنين وانتهاكات الوضع القائم، وشدد على أن الأردن وانطلاقًا من الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المُقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، سيستمر بالقيام بكل الخطوات المُمكنة لحماية المقدسات والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس لتكون مفتاحاً للسلام ورمزاً للتسامح والوئام" .