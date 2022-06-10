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الأرصاد المصرية تعلن موعد انكسار موجة الحرارة الشديدة
الأرصاد المصرية تعلن موعد انكسار موجة الحرارة الشديدة
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد المصرية موعد انكسار الموجة الحارة التي تسود البلاد منذ أيام. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T07:21+0000
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وحسب بيان نشرته الهيئة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، توقعت أن تنكسر تلك الموجة "اعتبارا من الأحد 12 يونيو/ حزيران الجاري"، محددة بداية انكسار الموجة على "شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، لافتة إلى إمكانية أن يظل "الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد ".وأشار البيان إلى أن ذروة ارتفاع الموجة الحالية ستكون غدا السبت، حيث يتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة لأول مرة هذا العام حاجز 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجه البحري لتسود أجواء شديدة الحرارة نهارا.كما شددت على ضرورة "الإكثار من شرب السوائل الباردة، وارتداء ملابس قطنية وفضفاضة، وارتداء غطاء للرأس (قبعة) فى حالة التعرض المباشر لأشعة الشمس".
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درجات الحرارة اليوم, أخبار مصر الآن

الأرصاد المصرية تعلن موعد انكسار موجة الحرارة الشديدة

07:21 GMT 10.06.2022 (تم التحديث: 07:22 GMT 10.06.2022)
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مدينة القاهرة، النيل، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© Sputnik . Fayed El-Geziry
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد المصرية موعد انكسار الموجة الحارة التي تسود البلاد منذ أيام.
وحسب بيان نشرته الهيئة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، توقعت أن تنكسر تلك الموجة "اعتبارا من الأحد 12 يونيو/ حزيران الجاري"، محددة بداية انكسار الموجة على "شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، لافتة إلى إمكانية أن يظل "الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد ".
وأشار البيان إلى أن ذروة ارتفاع الموجة الحالية ستكون غدا السبت، حيث يتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة لأول مرة هذا العام حاجز 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجه البحري لتسود أجواء شديدة الحرارة نهارا.

ووجهت الهيئة نصائح للمواطنين، بخصوص تلك الموجة، منها ضرورة "عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة في ساعة الذروة من الساعة ( 12 ظهرا حتى الساعة الـ3 عصرا)

كما شددت على ضرورة "الإكثار من شرب السوائل الباردة، وارتداء ملابس قطنية وفضفاضة، وارتداء غطاء للرأس (قبعة) فى حالة التعرض المباشر لأشعة الشمس".
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