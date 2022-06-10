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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220610/الأسير-البريطاني-في-دونيتسك-ينصح-المرتزقة-بعدم-القدوم-إلى-أوكرانيا-1063381512.html
الأسير البريطاني في دونيتسك ينصح المرتزقة بعدم القدوم إلى أوكرانيا
الأسير البريطاني في دونيتسك ينصح المرتزقة بعدم القدوم إلى أوكرانيا
نصح أحد البريطانيين المعتقلين في جمهورية دونيتسك الشعبية ويدعى شون بينر، المرتزقة الأجانب بعدم القدوم إلى أوكرانيا. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T10:00+0000
2022-06-10T10:00+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال بينر لقناة "rt": "إذا لم تكن لديك خبرة عسكرية، فمن الأفضل ألا تأتي إلى هنا لتكتسبها. من تجربتي الخاصة، سأقول أنه من الأفضل القيام بمهام قتالية، على سبيل المثال، في البوسنة كجزء من قوات الأمم المتحدة، أو العمل في أيرلندا، أو القيام بأشياء مماثلة أمر مختلف تماما".وأضاف: "إذا لم تكن لديك أي خبرة قتالية، فلا تأتي. هنا سوف يتم سحقك ببساطة، بالإضافة إلى الجهل باللغة وعدم القدرة على التواصل مع أي شخص".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/مرتزق-بريطاني-في-قبضة-القوات-الروسية-يشرح-طريقة-وصوله-إلى-أوكرانيا-1063277194.html
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الأسير البريطاني في دونيتسك ينصح المرتزقة بعدم القدوم إلى أوكرانيا

10:00 GMT 10.06.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصوراستسلام آخر مجموعة من المسلحين الأوكرانيين من آزوفستال، أوكرانيا
استسلام آخر مجموعة من المسلحين الأوكرانيين من آزوفستال، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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نصح أحد البريطانيين المعتقلين في جمهورية دونيتسك الشعبية ويدعى شون بينر، المرتزقة الأجانب بعدم القدوم إلى أوكرانيا.
وقال بينر لقناة "rt": "إذا لم تكن لديك خبرة عسكرية، فمن الأفضل ألا تأتي إلى هنا لتكتسبها. من تجربتي الخاصة، سأقول أنه من الأفضل القيام بمهام قتالية، على سبيل المثال، في البوسنة كجزء من قوات الأمم المتحدة، أو العمل في أيرلندا، أو القيام بأشياء مماثلة أمر مختلف تماما".
وأضاف: "إذا لم تكن لديك أي خبرة قتالية، فلا تأتي. هنا سوف يتم سحقك ببساطة، بالإضافة إلى الجهل باللغة وعدم القدرة على التواصل مع أي شخص".
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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