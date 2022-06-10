https://arabic.sputniknews.com/20220610/الأسير-البريطاني-في-دونيتسك-ينصح-المرتزقة-بعدم-القدوم-إلى-أوكرانيا-1063381512.html

الأسير البريطاني في دونيتسك ينصح المرتزقة بعدم القدوم إلى أوكرانيا

الأسير البريطاني في دونيتسك ينصح المرتزقة بعدم القدوم إلى أوكرانيا

نصح أحد البريطانيين المعتقلين في جمهورية دونيتسك الشعبية ويدعى شون بينر، المرتزقة الأجانب بعدم القدوم إلى أوكرانيا. 10.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-10T10:00+0000

2022-06-10T10:00+0000

2022-06-10T10:00+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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وقال بينر لقناة "rt": "إذا لم تكن لديك خبرة عسكرية، فمن الأفضل ألا تأتي إلى هنا لتكتسبها. من تجربتي الخاصة، سأقول أنه من الأفضل القيام بمهام قتالية، على سبيل المثال، في البوسنة كجزء من قوات الأمم المتحدة، أو العمل في أيرلندا، أو القيام بأشياء مماثلة أمر مختلف تماما".وأضاف: "إذا لم تكن لديك أي خبرة قتالية، فلا تأتي. هنا سوف يتم سحقك ببساطة، بالإضافة إلى الجهل باللغة وعدم القدرة على التواصل مع أي شخص".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

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روسيا