عربي
الدفاع الصينية للبنتاغون: أي محاولة لاستخدام تايوان كأداة للتحكم بالصين محكومة بالفشل
https://arabic.sputniknews.com/20220610/البرلمان-الأوروبي-يدعم-منح-أوكرانيا-صفة-المرشح-لعضوية-الاتحاد-الأوروبي-1063384950.html
البرلمان الأوروبي يدعم منح أوكرانيا صفة المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي
البرلمان الأوروبي يدعم منح أوكرانيا صفة المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي
أكدت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، اليوم الجمعة، على دعم منح أوكرانيا صفة دولة مرشحة للانضمام إلى التكتل الأوروبي، مشيرة إلى أن كييف جزء من العائلة... 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T10:59+0000
2022-06-10T10:59+0000
العالم
البرلمان الأوروبي
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101448/58/1014485871_0:103:3273:1944_1920x0_80_0_0_cf71cfc8e177cec158ac5d04de15451e.jpg
أمستردام - سبوتنيك. وقالت ميتسولا خلال قمة كوبنهاغن للديمقراطية لمناقشة الدفاع عن أوكرانيا: "أوكرانيا جزء من العائلة الأوروبية، وحان الوقت لإعطائها الفرصة الحقيقية للانضمام إلى المشروع الأوروبي"، مضيفة، "البرلمان الأوروبي يدعم منح أوكرانيا صفة دولة مرشحه للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".ودعت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إلى، "إنهاء الحرب الروسية غير المبرره والوحشية ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في أوكرانيا بدون رحمة"، منوهة إلى أن البعض يلتف ويستغل الفجوات في العقوبات المفروضة على روسيا، داعية إلى "ضمان العمل لتطبيقها بشكل كامل".ويذكر أن المفوضية الأوروبية تعمل على تقديم توصياتها النهائية في الـ 17 من الشهر الجاري حول منح أوكرانيا صفة دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ليتم مناقشة الملف بين قادة الدول الأعضاء خلال اجتماعهم المقبل في 23 و 24 حزيران/يونيو.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/-المفوضية-الأوروبية-تناقش-مسألة-منح-أوكرانيا-صفة-دولة-مرشحة-لعضوية-الاتحاد-في-17-يونيو-1063327075.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101448/58/1014485871_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_d7b2d6bd10fd228416f90737be251886.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, البرلمان الأوروبي, أخبار أوكرانيا

البرلمان الأوروبي يدعم منح أوكرانيا صفة المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي

10:59 GMT 10.06.2022
© AP Photo / Christian Lutzالبرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© AP Photo / Christian Lutz
تابعنا عبرTelegram
أكدت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، اليوم الجمعة، على دعم منح أوكرانيا صفة دولة مرشحة للانضمام إلى التكتل الأوروبي، مشيرة إلى أن كييف جزء من العائلة الأوروبية.
أمستردام - سبوتنيك. وقالت ميتسولا خلال قمة كوبنهاغن للديمقراطية لمناقشة الدفاع عن أوكرانيا: "أوكرانيا جزء من العائلة الأوروبية، وحان الوقت لإعطائها الفرصة الحقيقية للانضمام إلى المشروع الأوروبي"، مضيفة، "البرلمان الأوروبي يدعم منح أوكرانيا صفة دولة مرشحه للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

ودعت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إلى، "إنهاء الحرب الروسية غير المبرره والوحشية ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في أوكرانيا بدون رحمة"، منوهة إلى أن البعض يلتف ويستغل الفجوات في العقوبات المفروضة على روسيا، داعية إلى "ضمان العمل لتطبيقها بشكل كامل".
المفوضية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
المفوضية الأوروبية تناقش في 17 يونيو الجاري منح أوكرانيا صفة دولة "مرشحة" للاتحاد الأوروبي
أمس, 10:38 GMT
ويذكر أن المفوضية الأوروبية تعمل على تقديم توصياتها النهائية في الـ 17 من الشهر الجاري حول منح أوكرانيا صفة دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ليتم مناقشة الملف بين قادة الدول الأعضاء خلال اجتماعهم المقبل في 23 و 24 حزيران/يونيو.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала