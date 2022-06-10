https://arabic.sputniknews.com/20220610/البرلمان-الأوروبي-يدعم-منح-أوكرانيا-صفة-المرشح-لعضوية-الاتحاد-الأوروبي-1063384950.html
البرلمان الأوروبي يدعم منح أوكرانيا صفة المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي
البرلمان الأوروبي يدعم منح أوكرانيا صفة المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي
أكدت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، اليوم الجمعة، على دعم منح أوكرانيا صفة دولة مرشحة للانضمام إلى التكتل الأوروبي، مشيرة إلى أن كييف جزء من العائلة... 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T10:59+0000
2022-06-10T10:59+0000
2022-06-10T10:59+0000
العالم
البرلمان الأوروبي
أخبار أوكرانيا
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أمستردام - سبوتنيك. وقالت ميتسولا خلال قمة كوبنهاغن للديمقراطية لمناقشة الدفاع عن أوكرانيا: "أوكرانيا جزء من العائلة الأوروبية، وحان الوقت لإعطائها الفرصة الحقيقية للانضمام إلى المشروع الأوروبي"، مضيفة، "البرلمان الأوروبي يدعم منح أوكرانيا صفة دولة مرشحه للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".ودعت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إلى، "إنهاء الحرب الروسية غير المبرره والوحشية ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في أوكرانيا بدون رحمة"، منوهة إلى أن البعض يلتف ويستغل الفجوات في العقوبات المفروضة على روسيا، داعية إلى "ضمان العمل لتطبيقها بشكل كامل".ويذكر أن المفوضية الأوروبية تعمل على تقديم توصياتها النهائية في الـ 17 من الشهر الجاري حول منح أوكرانيا صفة دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ليتم مناقشة الملف بين قادة الدول الأعضاء خلال اجتماعهم المقبل في 23 و 24 حزيران/يونيو.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/-المفوضية-الأوروبية-تناقش-مسألة-منح-أوكرانيا-صفة-دولة-مرشحة-لعضوية-الاتحاد-في-17-يونيو-1063327075.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, البرلمان الأوروبي, أخبار أوكرانيا
البرلمان الأوروبي يدعم منح أوكرانيا صفة المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي
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أكدت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، اليوم الجمعة، على دعم منح أوكرانيا صفة دولة مرشحة للانضمام إلى التكتل الأوروبي، مشيرة إلى أن كييف جزء من العائلة الأوروبية.
أمستردام - سبوتنيك. وقالت ميتسولا خلال قمة كوبنهاغن للديمقراطية لمناقشة الدفاع عن أوكرانيا: "أوكرانيا جزء من العائلة الأوروبية، وحان الوقت لإعطائها الفرصة الحقيقية للانضمام إلى المشروع الأوروبي"، مضيفة، "البرلمان الأوروبي يدعم منح أوكرانيا صفة دولة مرشحه للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
ودعت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إلى، "إنهاء الحرب الروسية غير المبرره والوحشية ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في أوكرانيا بدون رحمة"، منوهة إلى أن البعض يلتف ويستغل الفجوات في العقوبات المفروضة على روسيا، داعية إلى "ضمان العمل لتطبيقها بشكل كامل".
ويذكر أن المفوضية الأوروبية تعمل على تقديم توصياتها النهائية في الـ 17 من الشهر الجاري حول منح أوكرانيا صفة دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ليتم مناقشة الملف بين قادة الدول الأعضاء خلال اجتماعهم المقبل في 23 و 24 حزيران/يونيو.