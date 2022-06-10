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https://arabic.sputniknews.com/20220610/البنك-المركزي-الروسي-يلتزم-بسياسة-تعويم-الروبل-بالرغم-من-قيود-العملة-1063400123.html
البنك المركزي الروسي يلتزم بسياسة تعويم الروبل بالرغم من قيود العملة
البنك المركزي الروسي يلتزم بسياسة تعويم الروبل بالرغم من قيود العملة
قالت إلفيرا نابيولينا، رئيسة البنك المركزي الروسي، في إفادة صحفية اليوم الجمعة، إن بنك روسيا يلتزم بسياسة تعويم سعر صرف الروبل رغم القيود المفروضة على العملة. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T14:29+0000
2022-06-10T14:47+0000
اقتصاد
روسيا
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وأضافت نابيولينا: "أما بالنسبة لسعر الصرف، فعلى الرغم من فرض قيود على العملة وما إلى ذلك، فإننا نلتزم بسعر الصرف العائم ضمن هذه القيود".وتابعت نابيولينا: "مع ذلك لا يزال سعر الصرف متغيرا، وبالطبع يتم تحديده الآن إلى حد كبير من خلال الحساب الجاري، ونسبة الصادرات والواردات، وسيتم تحديده إلى حد كبير من خلال هذا".وخفض المصرف المركزي الروسي، اليوم الجمعة، سعر الفائدة الرئيسي بواقع 1.5 بالمئة دفعة واحدة - إلى 9.5 بالمئة سنويا، ليعيده إلى المستوى الذي كان قائماً في شباط/فبراير الماضي، قبل فرض العقوبات الغربية بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وفي نهاية شباط/فبراير الماضي، على خلفية فرض العقوبات الغربية ضد روسيا وزيادة التقلبات في السوق المالية، رفع المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بشكل عاجل بنسبة 10.5 بالمئة دفعة واحدة – إلى 20 بالمئة سنويًا، و لكن، في نهاية نيسان /أبريل الماضي، قرر المنظم خفض المعدل إلى 14 بالمئة، وفي نهاية أيار/مايو الفائت، في اجتماع غير مجدول على خلفية الانكماش الذي استمر أسبوعًا في البلاد، خفض المركزي سعر الفائدة الرئيس إلى 11 بالمئة.
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اقتصاد, روسيا

البنك المركزي الروسي يلتزم بسياسة تعويم الروبل بالرغم من قيود العملة

14:29 GMT 10.06.2022 (تم التحديث: 14:47 GMT 10.06.2022)
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روبل - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
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قالت إلفيرا نابيولينا، رئيسة البنك المركزي الروسي، في إفادة صحفية اليوم الجمعة، إن بنك روسيا يلتزم بسياسة تعويم سعر صرف الروبل رغم القيود المفروضة على العملة.
وأضافت نابيولينا: "أما بالنسبة لسعر الصرف، فعلى الرغم من فرض قيود على العملة وما إلى ذلك، فإننا نلتزم بسعر الصرف العائم ضمن هذه القيود".
وتابعت نابيولينا: "مع ذلك لا يزال سعر الصرف متغيرا، وبالطبع يتم تحديده الآن إلى حد كبير من خلال الحساب الجاري، ونسبة الصادرات والواردات، وسيتم تحديده إلى حد كبير من خلال هذا".
وخفض المصرف المركزي الروسي، اليوم الجمعة، سعر الفائدة الرئيسي بواقع 1.5 بالمئة دفعة واحدة - إلى 9.5 بالمئة سنويا، ليعيده إلى المستوى الذي كان قائماً في شباط/فبراير الماضي، قبل فرض العقوبات الغربية بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وفي نهاية شباط/فبراير الماضي، على خلفية فرض العقوبات الغربية ضد روسيا وزيادة التقلبات في السوق المالية، رفع المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بشكل عاجل بنسبة 10.5 بالمئة دفعة واحدة – إلى 20 بالمئة سنويًا، و لكن، في نهاية نيسان /أبريل الماضي، قرر المنظم خفض المعدل إلى 14 بالمئة، وفي نهاية أيار/مايو الفائت، في اجتماع غير مجدول على خلفية الانكماش الذي استمر أسبوعًا في البلاد، خفض المركزي سعر الفائدة الرئيس إلى 11 بالمئة.
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صحيفة: روسيا تنتصر في معركة الروبل
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