https://arabic.sputniknews.com/20220610/التضخم-السنوي-في-أمريكا-يرتفع-إلى-83--مسجلا-أعلى-مستوى-منذ-1981-1063396328.html
التضخم السنوي في أمريكا يرتفع إلى 8.3 % مسجلا أعلى مستوى منذ 1981
التضخم السنوي في أمريكا يرتفع إلى 8.3 % مسجلا أعلى مستوى منذ 1981
أعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الجمعة، أن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة في مايو/أيار ارتفعت بنسبة 8.6 في المئة على أساس سنوي بعد ارتفاعها بنسبة 8.3 في... 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T13:40+0000
2022-06-10T13:40+0000
2022-06-10T13:40+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
اقتصاد
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موسكو - سبوتنيك. وأشارت الوزارة إلى أن هذا الارتفاع يعد قياسيًا منذ ديسمبر/كانون الأول 1981.وتوقع محللون استطلعت بوابة "ديلي إف إكس"، آراءهم، أن يظل المعدل السنوي عند مستوى شهر أبريل/ نيسان الماضي، وأن يتسارع المعدل الشهري إلى0.7% من 0.3%.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد صرح يوم الأربعاء، بأنه يشعر بتفاؤل "غير مسبوق" في حياته رغم ارتفاع أسعار الغاز والتضخم القياسي الذي يعاني منه الأمريكيون.وبرر ذلك بأن "الشباب الأمريكيين حاليا هم الأفضل تعليما والأقل تحيزا والأكثر عطاء في التاريخ الأمريكي".وأضاف: "لدينا الاقتصاد الأسرع نموا في العالم، ولدينا 8.6 مليون وظيفة جديدة منذ أن توليت منصبي، وانخفض معدل البطالة إلى 3.6 في المئة، وقللنا العجز العام الماضي بمقدار 320 مليار دولار، سنقوم في العام الحالي بتخفيضه بمقدار 1.7 دولار تريليون".ويواجه بايدن، مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الوقود، ونقص حليب الأطفال، وعدم إحراز تقدم على عدة جبهات تشريعية، مثل سلامة السلاح وحقوق التصويت. وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "Morning Consult"، والذي نُشر الأربعاء، أن 58 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع رفضوا أداء بايدن كرئيس، بينما وافق 39 في المئة من المشاركين على أدائه.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/بايدن-يشعر-بتفاؤل-غير-مسبوق-في-حياته-رغم-ارتفاع-أسعار-الغاز-والتضخم-القياسي-1063354060.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, اقتصاد
التضخم السنوي في أمريكا يرتفع إلى 8.3 % مسجلا أعلى مستوى منذ 1981
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أعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الجمعة، أن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة في مايو/أيار ارتفعت بنسبة 8.6 في المئة على أساس سنوي بعد ارتفاعها بنسبة 8.3 في المئة في الشهر السابق، كما ازدادت 1 في المئة في مايو وحده.
موسكو - سبوتنيك
. وأشارت الوزارة إلى أن هذا الارتفاع يعد قياسيًا منذ ديسمبر/كانون الأول 1981.
وتوقع محللون استطلعت بوابة "ديلي إف إكس"، آراءهم، أن يظل المعدل السنوي عند مستوى شهر أبريل/ نيسان الماضي، وأن يتسارع المعدل الشهري إلى0.7% من 0.3%.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن
، قد صرح يوم الأربعاء، بأنه يشعر بتفاؤل "غير مسبوق" في حياته رغم ارتفاع أسعار الغاز والتضخم القياسي الذي يعاني منه الأمريكيون.
وبرر ذلك بأن "الشباب الأمريكيين حاليا هم الأفضل تعليما والأقل تحيزا والأكثر عطاء في التاريخ الأمريكي".
وأضاف: "لدينا الاقتصاد الأسرع نموا في العالم، ولدينا 8.6 مليون وظيفة جديدة منذ أن توليت منصبي، وانخفض معدل البطالة إلى 3.6 في المئة، وقللنا العجز العام الماضي بمقدار 320 مليار دولار، سنقوم في العام الحالي بتخفيضه بمقدار 1.7 دولار تريليون".
ويواجه بايدن، مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الوقود، ونقص حليب الأطفال، وعدم إحراز تقدم على عدة جبهات تشريعية، مثل سلامة السلاح وحقوق التصويت.
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "Morning Consult"
، والذي نُشر الأربعاء، أن 58 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع رفضوا أداء بايدن كرئيس، بينما وافق 39 في المئة من المشاركين على أدائه.