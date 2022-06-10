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الجزائر.. إصابات كورونا تتعدى 10 حالات لأول مرة منذ شهور
الجزائر.. إصابات كورونا تتعدى 10 حالات لأول مرة منذ شهور
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أمس الخميس، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالبلاد، دون تسجيل أي حالة وفاة، وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T07:44+0000
2022-06-10T07:44+0000
فيروس كورونا
الجزائر
العالم العربي
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وذكرت صحيفة النهار، مساء أمس الخميس، أن لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا في الجزائر قد سجلت حالات ارتفاع في الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، حيث ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 265920 إصابة.وأكدت الوزارة الجزائرية أن عدد ضحايا الفيروس في البلاد قد استقر عند 6875 وفاة، في وقت لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة، بالتوازي مع تماثل 4 مرضى للشفاء خلال الفترة نفسها، ليصل إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 178432.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية إلى أنه لا تتواجد أي حالات مصابة بالفيروس في غرف العناية المركزة.يشار إلى أن الجزائر قد سجلت، أول أمس الأربعاء، 5 إصابات جديدة فقط بفيروس كورونا، فيما لم تسجل أي حالات وفاة.يذكر أنه في السابع عشر من شهر أبريل/نيسان الماضي، لم تسجل الجزائر أي إصابات أو وفيات بمرض فيروس كورونا الجديد كوفيد-19، وذلك لأول مرة منذ ظهور العدوى في البلاد في فبراير/شباط 2020.وقال بيان للوزارة، في اليوم نفسه، إنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، كما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة.وسجلت الجزائر أعلى حصيلة إصابات في 25 يناير/كانون الثاني الماضي بـ 2521 منذ بدء الجائحة، فيما سجلت أعلى حصيلة وفيات في 28 يوليو/تموز 2021 بـ49 حالة وفاة.وسجلت الجزائر في 25 فبراير/شباط من العام 2020 أول إصابة بفيروس كورونا لشخص من جنسية إيطالية دخل البلاد في 17 من الشهر ذاته.
https://arabic.sputniknews.com/20220417/الجزائر-تسجل-صفر-إصابات-ووفيات-بكورونا-لأول-مرة-منذ-عامين-1061311652.html
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فيروس كورونا, الجزائر, العالم العربي

الجزائر.. إصابات كورونا تتعدى 10 حالات لأول مرة منذ شهور

07:44 GMT 10.06.2022
© Sputnik . MARIAM GEDIRإقبال مكثف من الشباب في تونس للتطعيم ضد كورونا
إقبال مكثف من الشباب في تونس للتطعيم ضد كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© Sputnik . MARIAM GEDIR
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أمس الخميس، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالبلاد، دون تسجيل أي حالة وفاة، وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وذكرت صحيفة النهار، مساء أمس الخميس، أن لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا في الجزائر قد سجلت حالات ارتفاع في الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، حيث ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 265920 إصابة.
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الجزائر تسجل صفر إصابات ووفيات بكورونا لأول مرة منذ عامين
17 أبريل, 21:28 GMT
وأكدت الوزارة الجزائرية أن عدد ضحايا الفيروس في البلاد قد استقر عند 6875 وفاة، في وقت لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة، بالتوازي مع تماثل 4 مرضى للشفاء خلال الفترة نفسها، ليصل إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 178432.
وأشارت وزارة الصحة الجزائرية إلى أنه لا تتواجد أي حالات مصابة بالفيروس في غرف العناية المركزة.
يشار إلى أن الجزائر قد سجلت، أول أمس الأربعاء، 5 إصابات جديدة فقط بفيروس كورونا، فيما لم تسجل أي حالات وفاة.
يذكر أنه في السابع عشر من شهر أبريل/نيسان الماضي، لم تسجل الجزائر أي إصابات أو وفيات بمرض فيروس كورونا الجديد كوفيد-19، وذلك لأول مرة منذ ظهور العدوى في البلاد في فبراير/شباط 2020.
وقال بيان للوزارة، في اليوم نفسه، إنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، كما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة.
وسجلت الجزائر أعلى حصيلة إصابات في 25 يناير/كانون الثاني الماضي بـ 2521 منذ بدء الجائحة، فيما سجلت أعلى حصيلة وفيات في 28 يوليو/تموز 2021 بـ49 حالة وفاة.
وسجلت الجزائر في 25 فبراير/شباط من العام 2020 أول إصابة بفيروس كورونا لشخص من جنسية إيطالية دخل البلاد في 17 من الشهر ذاته.
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